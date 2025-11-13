-

Boomi助力Teachers Mutual Bank Limited简化身份验证流程

该首屈一指的互助银行的身份验证处理速度提升95%，显著减少人工操作，并解锁实时数据

悉尼--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人工智能驱动自动化领域的领导者Boomi今日宣布，澳大利亚最大的互助银行之一——Teachers Mutual Bank Limited已部署Boomi Enterprise Platform，以简化合规运营，并为未来的人工智能创新奠定安全、可扩展的基础。

Teachers Mutual Bank Limited (TMBL) 成立近60年，旗下运营四个零售品牌：Teachers Mutual Bank、Health Professionals Bank、Firefighters Mutual Bank和UniBank。TMBL合计共有近22万名会员，总资产超过110亿澳元。

TMBL已与Boomi合作10年，此前曾与Boomi携手打造更优质的数字化全渠道数字体验。继此成功之后，TMBL利用Boomi整合了其原有基础设施，将核心银行系统、企业资源计划系统（ERP）和第三方系统集成到一个实时数据环境中。此次转型使该银行会员能够在60秒内通过线上、网点和呼叫中心渠道更新个人信息，而此前这一流程可能耗时三个工作日，并且需要人工干预。

TMBL企业应用程序主管Anureet Bal表示：“我们深知，系统现代化不仅仅是技术升级，更是为了让会员的日常银行业务更加便捷。无论客户是致电客服中心还是登录网上银行，他们的信息现在都能在几秒钟内更新，而不用等上几天。在实时集成和数据编排成为我们的标配之前，这种响应速度是无法实现的。”

作为此次部署的一部分，TMBL采用了Boomi的API Services，为客户数据创建单一数据源，同时通过Boomi API Management实现了银行系统和数字渠道之间安全、可扩展的集成。

Boomi为该银行的RPA工具集赋能，实现了“了解你的客户（KYC）”身份验证流程、欺诈检测和异常处理的自动化，从而降低了合规风险，并使员工能够专注于更高价值的工作。

“监管压力与日俱增，但我们不想把合规仅仅当作一项例行公事。”Bal 补充道，“通过将身份验证和欺诈检查嵌入到实时事件驱动系统中，我们不仅能够更快地做出反应，还能创建一个能够随着会员需求和金融服务的未来发展而不断演进的数字基础。”

展望未来，TMBL计划在其基于Boomi的架构基础上，进一步支持即将到来的反洗钱改革阶段，从而更有效地提升会员参与度。

Boomi亚太及日本首席技术官David Irecki表示：“业务转型和数字化影响之间存在着巨大的差异。TMBL将合规融入客户服务流程，并赋予员工更快响应的工具，从而构建了一个主动出击而非被动应对的基础。这才是现代银行业应有的样子。”

