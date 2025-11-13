-
IQM lancia Halocene, una nuova linea di computer quantistici pr la correzione degli errori
- IQM Halocene è una nuova linea di computer quantistici mirata allo sviluppo della correzione degli errori. Inizierà con un sistema a150-qubit che verrà consegnato entro la fine del 2026 e si estenderà fino a 1.000-qubit.
- La nuova linea di prodotti si basa su uno stack di correzione modulare degli errori, che consentirà agli utenti finali di sperimentare ed eseguire varie funzionalità quantistiche di correzione degli errori.
- L'obiettivo di IQM è consentire agli utenti di centri di supercomputing, organizzazioni di ricerca e università di innovare la ricerca sulla correzione degli errori quantistici con una piattaforma aperta.
- IQM ha venduto più sistemi quantistici in loco a livello globale di qualsiasi altro produttore, e la società prevede che la nuova linea di prodotti Halocene acceleri ulteriormente la crescita del fatturato
ESPOO, Finlandia--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers, un leader globale nel settore dei computer quantistici superconduttori, oggi ha annunciato il lancio della sua nuova linea di prodotti chiamata IQM Halocene.
