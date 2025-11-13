アンダーセン・コンサルティング、クリティカルケースと提携しデジタルトランスフォーメーション支援を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、クラウドインフラストラクチャ、サイバーセキュリティ、マネージドITサービスに特化した欧州企業であるクリティカルケースとの提携契約を通じて、能力をさらに強化します。

1999年に設立され、イタリアに本社を置くクリティカルケースは、中規模および大規模企業向けの複雑なインフラストラクチャを設計、保守することにより、クラウド分野で際立った地位を築いてきました。カスタマイズされたソリューションを通じて、セキュリティ、24時間365日体制の監視、システム管理を含む一連の包括的なサービスを提供し、信頼性、最適化されたパフォーマンス、オペレーティングシステムレベルの保護を保証しています。

クリティカルケースのCEOであるルカ・ヌノは、「私たちの変わらぬ使命は、戦略的かつ実践的なアプローチで、クライアントが複雑な技術的課題を解決できるように導くことです。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、私たちの専門知識をより幅広いグローバルな顧客に提供し、イノベーションとデジタルエクセレンスを通じて価値を創造することが可能になります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「クリティカルケースは、複雑なものを合理的なアーキテクチャへと変えることに長けています。このようなモジュール思考と精緻な実行力は、あらゆる成長段階のクライアントのために、俊敏性、安全性、拡張性に優れた環境を構築するという私たちの目標と一致しています」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

