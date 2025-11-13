-

アンダーセン・コンサルティング、クリティカルケースと提携しデジタルトランスフォーメーション支援を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、クラウドインフラストラクチャ、サイバーセキュリティ、マネージドITサービスに特化した欧州企業であるクリティカルケースとの提携契約を通じて、能力をさらに強化します。

1999年に設立され、イタリアに本社を置くクリティカルケースは、中規模および大規模企業向けの複雑なインフラストラクチャを設計、保守することにより、クラウド分野で際立った地位を築いてきました。カスタマイズされたソリューションを通じて、セキュリティ、24時間365日体制の監視、システム管理を含む一連の包括的なサービスを提供し、信頼性、最適化されたパフォーマンス、オペレーティングシステムレベルの保護を保証しています。

クリティカルケースのCEOであるルカ・ヌノは、「私たちの変わらぬ使命は、戦略的かつ実践的なアプローチで、クライアントが複雑な技術的課題を解決できるように導くことです。アンダーセン・コンサルティングとの提携により、私たちの専門知識をより幅広いグローバルな顧客に提供し、イノベーションとデジタルエクセレンスを通じて価値を創造することが可能になります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「クリティカルケースは、複雑なものを合理的なアーキテクチャへと変えることに長けています。このようなモジュール思考と精緻な実行力は、あらゆる成長段階のクライアントのために、俊敏性、安全性、拡張性に優れた環境を構築するという私たちの目標と一致しています」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、VaporVMとの協業によりデジタル変革分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ドバイに本社を置くクラウド・ネイティブ技術企業VaporVMとの協業を通じて、デジタル変革およびサイバーセキュリティ分野の機能を拡充しました。 2017年に設立されたVaporVMは、統合型クラウドサービス、DevOps、サイバーセキュリティー、データサイエンス、およびアプリケーションのモダナイゼーションを通じて、世界の企業がデジタル変革を推進できるよう支援しています。同社はスケーラビリティーと市場投入までのスピードを重視し、フォーチュン500企業と協働しながら、専門知識と自動化を活用してIT運用の効率化とデジタル成果の加速を実現しています。 VaporVMの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるアキール・アシム氏は次のように述べています。「VaporVMは、新しい技術を導入するだけでなく、それらを真の変革を推進する力として活用することで、ビジネスの可能性を再構築する支援に取り組んでいます。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、この使命をグローバル規模で拡大し、ク...

アンダーセン・コンサルティング、新たな協業先にヴィヴァルディが参画

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、グローバルなビジネスおよびブランド戦略コンサルティング会社であるヴィヴァルディと協業契約を締結し、同社の戦略およびビジネス変革サービスを強化することを発表しました。 1999年に設立されたヴィヴァルディは、ブランド、ビジネス、テクノロジーを融合させる独自の手法で、顧客の業界リーダーとしての地位を維持できるよう支援していることで知られています。また、アメリカ、ヨーロッパ、ラテンアメリカで事業を展開し、世界を代表する企業と協力して強固な市場ポジションを築き、イノベーションを加速させるとともに、顧客中心のビジネスモデルを設計しています。AI、プラットフォームのダイナミクス、そして絶え間ない再発明によって形成される今日の急速に変化する世界において、ヴィヴァルディは、顧客がビジネス価値の創出と獲得のあり方を再構築できるよう支援しています。同社の学際的なチームは、深い消費者インサイトと市場予測力を、戦略的・創造的・財務的な厳密さと融合させ、あらゆる業界において成長、変革、長期的な競争...

アンダーセン・コンサルティング、スレオンと提携しプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、実践的なエンドツーエンドの戦略実行支援で知られるベルギーのコンサルティング会社スレオンとの提携契約を通じて、ビジネス変革およびデジタル変革の能力をさらに強化します。 スレオンは20年以上にわたり、大きなアイデアを真のビジネスインパクトに変えることを目指す組織の信頼できるアドバイザーとして活躍してきました。戦略的ポートフォリオ管理、デジタル変革、エグゼクティブ研修の専門知識を結集して、リーダーがビジョンを実行に移せるように支援しています。スレオン独自のアプローチは、プロジェクト実行力、人材開発、そしてスマートソフトウェアソリューションを融合させるものであり、チームがより迅速に成果を出し、自信を持って拡大し、持続的な結果を達成できるよう支援します。 スレオンのCEOであるトム・デデッカーは「私たちは組織にフォーカスと平穏をもたらし、迅速な意思決定と、組織の独自性に根ざした持続可能な変革を可能にします」と述べています。 同社マネージングディレクターのエリック・ノーディンガーは、...
Back to Newsroom