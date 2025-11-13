Andersen Consulting pogłębia ofertę w dziedzinie cyfrowej transformacji, nawiązując współpracę z firmą Criticalcase

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia potencjał, zawierając umowę o współpracy z europejską firmą Criticalcase specjalizującą się w infrastrukturze chmury, cyberbezpieczeństwie i zarządzanych usługach IT.

Założona w 1999 r. firma Criticalcase z siedzibą we Włoszech zyskała renomę w sektorze chmury dzięki projektowaniu i utrzymywaniu złożonej infrastruktury dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Za pomocą spersonalizowanych rozwiązań firma oferuje kompleksowy pakiet usług, w tym w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu oraz zarządzania systemami, zapewniając niezawodność, optymalną pracę i ochronę nawet na szczeblu samego systemu operacyjnego.

– Pragniemy niezmiennie realizować misję polegającą na wspieraniu klientów w stawieniu czoła złożonym wyzwaniom technologicznym, stosując w tym celu strategiczne, pragmatyczne podejście – powiedział Luca Nunno, dyrektor generalny Criticalcase. – Dzięki nawiązaniu współpracy z Andersen Consulting nasza wiedza fachowa może trafić do szerszego grona odbiorców i przynieść im korzyści w drodze innowacji i doskonałości w sferze cyfrowej.

– Firma Criticalcase wyróżnia się pod względem umiejętności przekształcania zawiłości w uproszczoną architekturę – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Takiego rodzaju modułowe myślenie w parze z precyzyjną realizacją doskonale wpisuje się w nasz cel, jakim jest tworzenie usprawnionych, bezpiecznych i skalowalnych środowisk dla klientów na każdym etapie rozwoju.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

