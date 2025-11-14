The Estée Lauder Companies对墨西哥奢华香水品牌XINÚ进行战略性少数股权投资

纽约市，纽约州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- The Estée Lauder Companies Inc. （NYSE: EL）今日宣布对墨西哥奢华香水品牌XINÚ进行少数股权投资。该品牌灵感源自美洲大陆的丰饶瑰丽与异域风情。此次投资是The Estée Lauder Companies首次注资拉丁美洲品牌，彰显了其支持本土创业精神与创新实践的坚定承诺。

自2017年创立以来，XINÚ成功打造了一个集香氛、设计与品牌叙事于一体的独特美学世界。该品牌以其沉浸式零售空间、可持续设计理念、以及既传承文化精髓又重塑现代奢华的产品而广受赞誉。

The Estée Lauder Companies总裁兼首席执行官Stéphane de La Faverie表示，“卓越香氛与匠心工艺是The Estée Lauder Companies的核心所在，正是这份执着驱动着我们不断探寻美容界的创新之声。墨西哥已成为充满活力的香氛创新中心。在这里，匠心技艺与文化底蕴以非凡方式交相辉映。XINÚ完美诠释了这种精神，通过本真美学、艺术匠心和品牌叙事重新定义当代奢华。作为少数股权投资者，我们深感自豪能支持XINÚ持续成长，并将墨西哥及拉丁美洲丰沛的创造力与精神遗产展现给世界。这项投资既体现了我们对该地区杰出才华的坚定信心，也印证了我们持续培育新兴品牌、共同塑造香氛与美容行业未来的郑重承诺。”

XINÚ联合创始人Verónica Peña表示，“此次投资对XINÚ具有里程碑的意义，标志着我们品牌全新篇章的开启。在这个关键节点，我们对于香氛企业的独特愿景与全球发展机遇完美契合。依托The Estée Lauder Companies的强大支持，我们将更有底气地推进既定目标，突破香氛艺术的传统边界，让其成为传递故事的媒介、承载文化的容器，以及超越国界的深度人文体验。”

XINÚ背后凝聚着三位创始人的互补专长，他们持续突破工艺与设计的边界。Verónica Peña主导香氛美学，将她对气味的深刻感悟融入创作，使每款香氛成为记忆、美感与使命的交融。Ignacio Cadena拥有逾三十载概念设计与品牌创建经验，他以大胆的美学理念构筑了品牌的视觉语言；而Héctor Esrawe则是拉丁美洲最具声望的工业设计师之一，他以其对细节的缜密把控与前卫审美，夯实了品牌以"本真"为基石的创作哲学。三位创始人共同打造了一个植根于可持续发展理念与匠心意识的品牌，其产品设计秉持恒久价值，传统工艺在现代生活中获得全新诠释。

The Estée Lauder Companies通过其战略性早期投资与孵化部门New Incubation Ventures（“NIV”）完成了此次少数股权投资。NIV与具有前瞻视野的创始人及企业家携手合作，共同创建、资助并培育最具发展潜力的新兴美妆品牌与商业模式。通过投资那些能够重塑品类格局、引发新生代消费者共鸣的企业，NIV在构建美妆行业未来图景的同时，也为The Estée Lauder Companies的品牌矩阵与增长引擎注入了多元化动能。

关于THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

The Estée Lauder Companies Inc.是全球领先的优质护肤品、化妆品、香水和护发产品制造商、营销商和销售商，也是全球奢侈品品牌和知名品牌的管理者。该公司的产品销往约150个国家和地区，旗下品牌包括：Estée Lauder、Aramis、Clinique、Lab Series、Origins、M·A·C、La Mer、Bobbi Brown Cosmetics、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Darphin Paris、TOM FORD、Smashbox、AERIN Beauty、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、Too Faced、Dr.Jart+、DECIEM系列品牌（包括The Ordinary和NIOD）以及BALMAIN Beauty。

关于XÍNU

Xinú de las Americas是全球最具创新力的小众香水品牌之一。它立足美洲大陆（墨西哥）腹地，以匠心工艺、文化底蕴、叙事艺术、不拘一格的创意、卓越品质及无与伦比的零售体验为灵感源泉，开创奢华新概念，打造涵盖多元产品的系列阵容，所有产品均与香氛紧密相连。其独特本质源于创始团队三十载的深厚积淀——他们凭借对艺术、设计、可持续性、人类创造力及协作精神的敬重，融合创新理念，打造出独树一帜的品牌、产品、概念与体验，更通过真实的人文体验深刻诠释社区构建之道。Xinú由感官设计驱动品牌内核，目前产品畅销墨西哥与美国市场。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。