Andersen Consulting va collaborer avec TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annonce avoir conclu avec TruScore un accord de collaboration visant à renforcer son offre en matière de capital humain et ainsi à aider ses clients à constituer des équipes dirigeantes et des cultures organisationnelles plus solides.

Basée aux États-Unis, TruScore est spécialisée dans la fourniture de solutions entièrement personnalisées d’hébergement d’enquêtes qui permettent aux entreprises de mettre en œuvre des programmes d’évaluation évolutifs, sécurisés et en marque blanche, adaptés à leurs besoins spécifiques. Proposant des solutions sur mesure de feedback à 360 degrés, TruScore collabore avec des entreprises Fortune 500, des sociétés de développement du leadership et des coachs indépendants pour les aider à concevoir et à gérer leurs expériences d’évaluation exclusives.

« Dans l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui, il faut aux entreprises bien plus qu’une simple stratégie : elles ont besoin d’un leadership fort et résilient pour mettre en œuvre cette stratégie avec succès », a déclaré Derek Murphy, PDG de TruScore. « Grâce à notre collaboration avec Andersen Consulting, nous pouvons faire bénéficier un public plus large de notre expertise en matière d’évaluation et de développement, et aider nos clients à repérer et à cultiver les talents de leadership nécessaires à leur croissance et à leur transformation. »

« Un leadership efficace est essentiel à la réussite des entreprises, surtout dans le contexte actuel d’une économie mondialisée en constante évolution », a déclaré Mark L. Vorsatz, PDG d’Andersen. « Notre collaboration avec TruScore renforce notre capacité à fournir des analyses de données et des cadres d’évaluation du leadership permettant à nos clients d’apparier leurs talents et leur stratégie, de créer des viviers de talents performants et d’acquérir un avantage concurrentiel durable. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les affaires, les technologies et la transformation par l’IA, ainsi que des solutions de capital humain. Andersen Consulting, qui fait partie du modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offre une expertise de classe mondiale en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d’évaluation, de mobilité mondiale et d’expertise consultative sur une plateforme internationale. Comptant plus de 44 000 professionnels dans le monde, Andersen Consulting est présent dans plus de 600 sites par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses sociétés partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui propose des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses membres et de ses collaborateurs dans le monde entier.

