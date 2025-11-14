-

Ananda Scientific en Benta ondertekenen memorandum over het verbeteren van behandelingen voor PTSS

WILMINGTON, Del. & LYON, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Ananda Scientific Inc., een bedrijf dat zich bezighoudt met de klinische ontwikkeling van geneesmiddelen en innovatieve therapieën ontwikkelt voor ernstige neuropsychiatrische aandoeningen, heeft vandaag de ondertekening aangekondigd van een Memorandum van Overeenstemming (MOU) met Benta SAS. Het MoU drukt de intentie van de partijen uit om een mogelijke samenwerking te onderzoeken, gericht op het versnellen van de ontwikkeling en toekomstige beschikbaarheid van een nieuwe behandeling voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) in Europa en de regio Midden-Oosten/Noord-Afrika (MENA).

PTSS is een chronische en slopende aandoening die miljoenen mensen wereldwijd treft. Ondanks de aanzienlijke prevalentie en de verwoestende impact op patiënten, families en gemeenschappen, is er al meer dan twintig jaar geen nieuw goedgekeurd medicijn voor PTSS – wat een dringende onvervulde medische behoefte onderstreept.

Contactpersoon voor de media:
Christopher B. G. Moore
Senior Vice President, Corporate Affairs
Ananda Scientific Inc.
E-mail : media@anandascientific.com

Stephanie Sabra, Communications Manager - mediavragen
Benta SAS
E-mail: communication@benta-group.com

Rana Kateb, General Counsel - juridische of transactionele vragen
Benta SAS
E-mail: rana.kateb@benta-group.com

Ananda Scientific Inc.

