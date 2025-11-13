Ardian计划动员发展金融机构（DFI）力量并联合European Investment Bank（EIB）、Proparco及British International Investment（BII）为其自然解决方案战略筹集1亿欧元承诺资金

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球领先的私人投资公司Ardian今日宣布，已获得多家发展金融机构（DFI）、European Investment Bank（EIB）及Proparco的投资承诺。British International Investment（BII）已表明有意承诺向自然解决方案基金投资。截至年底，Ardian自然解决方案（NBS）战略基金所获承诺出资总额预计将达约1亿欧元。作为锚定投资者，EIB旗下发展机构EIB Global将出资5000万欧元，Proparco承诺出资2000万欧元，British International Investment已获准出资1000万欧元，具体条款有待最终协商确定。

Averrhoa NBS是遵循《欧盟可持续金融信息披露条例》（SFDR）1第9条标准的深度影响基金，由Ardian基础设施团队与大型生态系统修复项目专业开发商及管理方aDryada共同管理。该战略专注于投资造林、湿地及红树林修复项目，旨在保护生物多样性，同时通过自然碳汇实现大规模大气碳封存。该战略计划在40年2内实现8500万吨碳封存目标。本轮锚定投资者包括承诺出资500万欧元的FDJ UNITED，以及Mutuelle d’Ivry（La Fraternelle）等。这些投资将使基金首轮募资承诺额达到1亿欧元，并吸引希望通过投资产生积极环境与社会影响的机构投资者和企业参与。

除碳封存外，Averrhoa NBS项目还致力于通过保护水资源、改善土壤和空气质量来助力缓解气候问题。其目标是通过构建更丰富强韧的生态系统来重建生态、保护自然栖息地与生物多样性，同时为当地经济带来可持续收入及社会基础设施投资。

World Bank警告称，全球超50% GDP依赖健康生态系统，但生物多样性丧失正危及经济稳定。全球森林正以每年500万公顷的速度消失，气温上升使1.5℃控温目标更难实现，并引发前所未有的物种灭绝，危及粮食安全、气候韧性、水资源获取和公共健康3。Ardian通过开发高完整性的自然碳捕集项目应对这些挑战，这些项目同时致力于恢复生物多样性、惠益当地社区，并满足对可靠净零解决方案日益增长的需求。

Ardian着力解决该领域项目短缺问题。大型采购商正优先选择自然解决方案项目来实现净零目标，其原因是这些项目兼具恢复生物多样性和创造社区效益的潜力。

Ardian的NBS团队通过严格筛选开发商，已在拉丁美洲、非洲和亚洲构建了稳健的项目储备。项目遴选关键标准包括：可靠的过往业绩、具备严格监测能力的本地团队，以及承购协议谈判取得深入进展。

此NBS战略构成Ardian更广泛脱碳议程的核心组成部分。现有成果包括为8.2吉瓦供热及可再生能源项目提供融资，以及设立20亿欧元的Hy24氢能基础设施基金。Ardian还为致力于减少碳足迹的企业提供资本解决方案，目前已有1.1万家投资组合公司承诺加入科学碳目标倡议（SBTI），以支持全球净零目标。

“首轮1亿欧元承诺募资是Ardian成为生态修复领先企业之旅的重要里程碑。除实现8500万吨碳封存目标外，该基金还致力于在恢复生态系统、保护生物多样性方面发挥重要作用，同时惠泽当地社区。我们由衷感谢锚定投资者对Ardian世界级基础设施与自然解决方案投资专业能力的信任。”

LAURENT FAYOLLAS -ARDIAN执行委员会成员兼基础设施副主管

“该基金的设立标志着我们在新兴市场推广自然解决方案方面迈出重要一步。我们正助力应对气候变化、保护生物多样性并改善当地社区生计。此项投资体现了我们为环境保护与可持续发展动员公共和私人资本的坚定承诺。”

AMBROISE FAYOLLE-EIB副总裁

“作为Proparco自然资本战略的重要组成部分，我们很荣幸与Ardian、aDryada以及EU CarbonSinks计划携手，共同支持对高质量绿化、造林及植被恢复项目的长期投资。这些举措不仅将有效清除大气中的碳，还能为当地社区带来显著的气候效益、生态效益与社会经济效益。”

JEAN-BAPTISTE SABATIÉ-PROPARCO副首席执行官

“支持基于自然的解决方案是气候减缓和适应行动的核心，也是BII气候战略的基石。在第三十届联合国气候变化大会（COP30）上，我们重申致力于为新兴市场中具有高影响力的生态系统修复和气候韧性建设项目筹集资金，这是因为应对气候紧急状况既需要创新，也需要规模效应。”

LESLIE MAASDORP -BRITISH INTERNATIONAL INVESTMENT首席执行官

随着Ardian的客户与机构投资者日益重视对生物多样性保护做出贡献，Ardian自然解决方案战略为投资者提供了参与促进生物多样性、修复大规模退化生态系统及支持地方经济项目的投资机遇。

重要通知：本新闻稿仅供参考，不构成出售任何证券或基金权益的要约，亦不构成购买任何证券或基金权益的要约邀请。私募股权投资涉及风险，包括部分或全部本金损失的风险。任何投资决策均应完全依据基金的正式发行文件作出。本文所述基金仅面向《欧盟金融工具市场指令第二版》（2014/65/EU）所界定的专业投资者或相关司法管辖区法律规定的同等投资者类别。

1依据欧洲议会与欧盟理事会2019年11月27日颁布的《金融服务业可持续发展相关信息披露条例》（EU 2019/2088）。欧盟可持续金融规则仍处于发展完善阶段，因此不排除未来法律或指南的变更可能导致基金当前在《可持续金融信息披露条例》下的分类需要进行调整。 2基于当前项目储备的预估数据。假设项目全生命周期为40年，并在达到稳定运营规模后的测算结果。 3 Damania, Richard; Ebadi, Ebad; Mayr, Kentaro; Russ, Jason; Zaveri, Esha. 《重启发展：宜居星球的经济学》 Washington, DC: World Bank, 2025. Expand

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。