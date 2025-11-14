Ananda Scientific 与 Benta 签署谅解备忘录，共同推进 PTSD 治疗发展

美国特拉华州威尔明顿 & 法国里昂--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 临床阶段药物研发公司 Ananda Scientific Inc. 今日宣布，已与 Benta SAS 签署一份谅解备忘录（MOU），双方拟就合作展开探讨，以加速创伤后应激障碍（PTSD）新疗法的研发，并促进在欧洲及中东/北非（MENA）地区的未来可及性。

PTSD 是一种慢性致残性疾病，影响着全球数百万人。尽管该疾病的患病率高，对患者、家庭及社会造成严重影响，但在过去二十多年中，尚无任何新药获得批准用于 PTSD 治疗，凸显出这一领域亟待满足的医疗需求。

作为其临床研发管线的一部分，Ananda Scientific 目前正在推进 Nantheia™ 的研发，这是一种正在临床试验中评估其治疗 PTSD 疗效的在研药物。根据 MOU 条款，Ananda Scientific 将继续主导所有临床开发工作，而 Benta 将利用其生产专长与基础设施，支持未来潜在的产品开发、规模化生产及在欧洲与中东/北非地区的分销。

“ 这份谅解备忘录，标志着我们在推动创新神经精神疾病疗法使命上的重要一步，” Ananda Scientific Inc. 首席执行官 Sohail Zaidi 表示，“全球对 PTSD 新疗法的需求迫切且日益增长。通过我们的 Nantheia™ 临床开发项目，我们正以严谨的临床评估推进这一极具潜力的候选药物，而此类潜在合作将有助于确保未来生产和分销准备就绪。

“ Benta SAS（法国）总裁 Bernard Tannoury 表示：“在 Benta，我们致力于支持能够真正改善患者生活的变革性疗法。我们很高兴能探索机会，贡献我们的制造能力与技术专长，以支持 Ananda Scientific 将创新的 PTSD 治疗方案带给欧洲及中东/北非地区的患者。”

该谅解备忘录彰显了两家公司的共同愿景：通过科学创新和高质量的药物开发推进精神健康护理，旨在改善 PTSD 患者的治疗结果。

关于 Ananda Scientific Inc.（美国）

Ananda Scientific Inc. 是一家临床阶段生物制药公司，专注于开发创新的神经精神疾病疗法。公司的主要研发项目 Nantheia™ 目前正处于针对 PTSD 及其他神经精神适应症的临床试验阶段。凭借先进的药物递送技术与坚实的临床研发管线，Ananda 致力于通过严谨的科学研究与全球合作，解决重大的未满足医疗需求。

关于 Benta SAS（法国）

Benta SAS 是一家总部位于法国的制药企业，从事高质量药品的研发、生产与分销。公司与全球领先的创新机构合作，推动下一代疗法的发展，并提升多个治疗领域中突破性药物的可及性，尤其关注欧洲及中东/北非地区。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。