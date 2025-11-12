サザーランドとセローナ、グローバルな企業およびサービスプロバイダー向けにAI搭載のプライベート5Gおよび自律型ネットワークソリューションを発表

ニューヨーク州ロチェスター、カリフォルニア州キャンベル--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビジネスおよびデジタル・トランスフォーメーションのグローバルリーダーであるサザーランドは、企業とサービスプロバイダーによるミッションクリティカルな接続性の管理のあり方を見直す動きの一環として、5G LANアーキテクチャの先駆者であるシリコンバレーのイノベーター、セローナとの協業により、AI対応のプライベート5Gおよび自律型ネットワークソリューションの提供を開始すると発表しました。

このエンドツーエンドのソリューションは、サザーランドのエージェント型サービス管理オーケストレーション（SMO）プラットフォームとAI搭載xApps・rAppsスイートを、セローナの次世代プライベート5Gインフラと統合します。それにより、自律管理型のインテントベース・ネットワークが実現され、人的介入を大幅に削減するとともに、企業環境と通信環境の両方でパフォーマンス、レジリエンス、持続可能性を向上させます。

サザーランドのコミュニケーション・メディア＆エンターテインメント最高経営責任者であるスリラム・パンチャパケサンは次のように述べています。「企業はもはやネットワークを管理したいのではなく、自律管理するネットワークを求めています。自律性とインテリジェンスが融合した本ソリューションにより、通信サービスプロバイダーは高度な制御、迅速な問題解決、そして需要の変化に応じて進化する俊敏性を獲得できます」

今回の提携により、サザーランドのNetSentinel.AIおよびNetAssist.AIプラットフォームは、セローナのエッジ／無線技術とシームレスに統合し、当社のAgentic SMOとAI対応x-Apps／r-Appsの包括的スイートが基盤となります。両者の機能が一つになることで、ネットワークライフサイクル全体にわたるインテントベースの自動化、動的ネットワーク・スライシング、クローズドループQoS保証が実現します。

このAI搭載ソリューションは、稼働時間・パフォーマンス・運用効率の測定可能な改善を実現すると同時に、総所有コストを削減し、完全自律型・自己最適化ネットワークへの移行を加速します。

セローナの共同創設者兼最高経営責任者のラジーヴ・シャー氏は次のように述べています。「サザーランドとの共同ソリューションを市場に投入できることを大変嬉しく思います。プライベート5GイノベーションとAI駆動型のネットワーク自動化における両社の専門知識を結集することで、より予測性・適応性・持続性に優れた自律型ネットワークの世界的な普及を加速させ、産業インテリジェンスの新時代を後押ししてまいります」

今回の共同ソリューションは、製造現場や物流拠点から医療システム、エネルギーネットワークに至るまで、企業が安全で信頼性の高い高性能な接続を展開することを可能にします。サザーランドとセローナは、北米、ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA）、アジア太平表（APAC）、ラテンアメリカ（LATAM）での協業を通じて、業界の完全自律型ネットワークへの移行を推進し、運用の簡素化、サービス継続性の向上、企業の責任ある持続可能なデジタル変革の拡大を可能にします。

サザーランドについて

人工知能。自動化。クラウド・エンジニアリング。高度な分析。

このどれもが企業にとって成功への重要な要因です。そして当社にとっては、いずれも核となる専門知識・技術なのです。

同社は、グローバルな有名ブランドと連携し、市場をリードする技術と業務プロセスの卓越性を通じて、独自の価値を提供しています。その中心にあるのが「デジタル・エンジニアリング」であり、急速なイノベーションと拡張可能なビジネス変革を支える基盤となっています。

当社はこれまでに、独自かつ独立した発明を363件創出しており、そのうち250件はAIを基盤としたもので、重要技術分野における複数の特許として登録されています。これらの先進的な製品やプラットフォームを活用し、大規模なデジタル・トランスフォーメーションの推進、重要な業務オペレーションの最適化、顧客体験の再構築、新たなソリューションの創出を実現しています。これらはすべて、シームレスな「アズ・ア・サービス」モデルを通じて提供されています。

当社は、企業一社一社に対して、その事業、従業員、そして顧客に新たな価値をもたらす「鍵」を提供しています。実績ある戦略と俊敏な実行力をもって、単に変革を支援するだけでなく、デジタルによる成果を設計しています。

さらなる詳細はこちら： www.sutherlandglobal.com

セローナについて

シリコンバレーに拠点を置くセローナは、企業向けプライベート無線ソリューションのパイオニアであり、業界をリードする革新企業です。当社が開発した業界初の5G LANシステムは、ターンキー型のプライベート5Gソリューションで、企業が安全で信頼性の高い接続性に対する需要の増加に応えることを可能にします。Lightspeed Venture Partners、Norwest Venture Partners、NTT Ventures、Cervin Ventures、DigitalBridge、Qualcomm Venturesより1億3500万ドル以上のベンチャー資金調達を受けているセローナ5G LANは、世界各地のさまざまな業界で導入されています。

www.celona.io

