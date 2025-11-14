アンダーセン・コンサルティング、TruScoreと提携

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、TruScoreとの提携契約を結び、人材関連サービスを拡充して、クライアント企業のリーダーシップチームおよび組織文化の強化を支援します。

米国に本社を置くTruScoreは、組織が固有のニーズに合わせて拡張可能で安全なホワイトラベル評価プログラムを実行できるように支援する、完全カスタマイズ型のサーベイホスティングソリューションの提供を専門としています。オーダーメイドの360度フィードバックソリューションを提供し、フォーチュン500企業、リーダーシップ開発会社、独立系コーチと連携して、それぞれが独自の評価体験を設計・管理できるようにしています。

TruScoreのCEOであるデレク・マーフィーは、「今日の動的なビジネス環境において、組織に求められるのは戦略だけではありません。その戦略の実行を成功させるための、強力で回復力のあるリーダーシップが必要です。アンダーセン・コンサルティングと提携することで、私たちは評価と人材育成に関する専門知識をより幅広い顧客に提供できるようになり、クライアントが成長と変革を推進するために必要なリーダーシップ人材を発掘、育成することに貢献できます」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは、「効果的なリーダーシップは、今日の急速に変化するグローバル経済においては特に、組織の成功の基盤となります。TruScoreとの協力によって、データに基づく洞察とリーダーシップ評価フレームワークを提供する私たちの能力が強化されます。これにより、クライアントが人材と戦略を整合させ、強靭なリーダーシップ・パイプラインを設計し、持続可能な競争優位性を獲得することを後押しします」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

