Sutherland和Celona面向全球企业和服务提供商推出AI驱动的专用5G和自主网络解决方案

纽约州罗切斯特和加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 为重新定义企业和服务提供商管理关键任务连接的方式，业务和数字转型领域的全球领导者Sutherland今日宣布，与开创5G局域网架构的硅谷创新企业Celona合作，推出一款AI驱动的专用5G和自主网络解决方案。

这一端到端产品将Sutherland的智能体服务管理编排(SMO)平台和AI驱动的xApps和rApps套件与Celona的下一代专用5G基础设施相结合，最终打造出一个自管理、基于意图的网络，大幅减少人工干预，同时提升企业和电信环境的性能、韧性和可持续性。

Sutherland通信、媒体与娱乐业务首席执行官Sriram Panchapakesan表示：“企业不再希望自行管理网络——它们需要能够自我管理的网络。通过将自主性与智能相结合，该解决方案为通信服务提供商赋予了更强的控制权、更快的问题解决速度，以及随需求变化而灵活调整的能力。”

通过此次合作，Sutherland的NetSentinel.AI和NetAssist.AI平台在Sutherland的智能体SMO以及广泛的AI驱动型x-Apps和r-Apps套件支持下，与Celona的边缘和无线电技术实现无缝集成。这些功能共同实现了全网络生命周期内基于意图的自动化、动态网络切片，以及闭环服务质量保障。

这款AI驱动的解决方案在运行时间、性能和运营效率方面带来了可量化的提升，同时降低了总体拥有成本，并加速了迈向完全自主、自我优化网络的进程。

Celona联合创始人兼首席执行官Rajeev Shah表示：“我们很高兴能与Sutherland携手将这一联合解决方案推向市场。我们在专用5G创新和AI驱动的网络自动化方面的综合专业知识，将加速全球自主网络的普及，这些网络更具预测性、适应性和可持续性，能够为工业智能的新时代提供动力。”

从制造车间、物流枢纽，到医疗系统和能源网络，这一联合解决方案能够助力各类组织部署安全、可靠、高性能的连接。该解决方案已在北美、欧洲、中东和非洲、亚太地区以及拉丁美洲推出，Sutherland和Celona的合作推动了行业向完全自主网络的发展，有助于简化运营、提高服务连续性，并助力企业负责任且可持续地推进数字化转型。

关于Sutherland

人工智能、自动化、云工程、高级分析。

于企业而言，这是制胜关键；于我们而言，这是核心专长。

我们携手全球标杆品牌，以市场领先的技术与卓越业务流程缔造独特价值主张。这一切的根基在于数字工程——推动快速创新与规模化企业转型的引擎。

我们已创造了363项独特且独立的发明，其中250项基于人工智能，并已获得多项关键技术专利授权。通过利用先进的产品与平台，我们致力于推动实现规模化数字转型、核心业务运营优化、体验重塑与新解决方案开拓，全部以无缝的“即服务”模式交付。

我们为各家公司提供业务发展、人力管理和客户体验方面的新契机。凭借成熟的策略和灵活的执行方式，我们不仅可以推动变革，更能铸造数字化成果。

了解更多： www.sutherlandglobal.com

关于Celona

Celona总部位于硅谷，是企业专用无线解决方案的先驱和领先创新者。该公司开发了行业首款5G局域网系统，这是一款统包式专用5G解决方案，能够满足企业对安全、可靠连接日益增长的需求。Celona 5G局域网已在全球多个行业部署，获得了Lightspeed Venture Partners、Norwest Venture Partners、NTT Ventures、Cervin Ventures、DigitalBridge和Qualcomm Ventures等机构超过1.35亿美元的风险投资支持。

www.celona.io

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。