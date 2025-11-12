Sutherland en Celona lanceren AI-gebaseerde private 5G- en autonome netwerkoplossing voor ondernemingen en serviceproviders wereldwijd

ROCHESTER, N.Y. & CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--In een stap die de manier waarop bedrijven en dienstverleners missiekritieke connectiviteit beheren herdefinieert, kondigt Sutherland, een wereldleider in zakelijke en digitale transformatie, vandaag de lancering aan van een AI-gestuurde private 5G- en autonome netwerkoplossing. Het doet dit in samenwerking met Celona, de innovator uit Silicon Valley die de 5G LAN-architectuur heeft ontwikkeld.

Deze end-to-end oplossing brengt het Agentic Service Management Orchestration (SMO)-platform van Sutherland en de reeks AI-gestuurde xApps en rApps samen met Celona’s private 5G-infrastructuur van de volgende generatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.