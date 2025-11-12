-

Sutherland en Celona lanceren AI-gebaseerde private 5G- en autonome netwerkoplossing voor ondernemingen en serviceproviders wereldwijd

Zelfbeherende 5G-oplossing vermindert complexiteit, verbetert de uptime en versnelt de transformatie in bedrijfskritische omgevingen.

ROCHESTER, N.Y. & CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--In een stap die de manier waarop bedrijven en dienstverleners missiekritieke connectiviteit beheren herdefinieert, kondigt Sutherland, een wereldleider in zakelijke en digitale transformatie, vandaag de lancering aan van een AI-gestuurde private 5G- en autonome netwerkoplossing. Het doet dit in samenwerking met Celona, de innovator uit Silicon Valley die de 5G LAN-architectuur heeft ontwikkeld.

Deze end-to-end oplossing brengt het Agentic Service Management Orchestration (SMO)-platform van Sutherland en de reeks AI-gestuurde xApps en rApps samen met Celona’s private 5G-infrastructuur van de volgende generatie.

Sutherland

