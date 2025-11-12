CLEAResult Canada annonce la création de sa nouvelle filiale, CLEAResult Québec

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, CLEAResult Canada, chef de file canadien en fourniture de solutions liées à l’efficacité énergétique et au développement durable, est fière d’annoncer le lancement officiel de sa toute nouvelle filiale, CLEAResult Québec. Cette expansion stratégique s’inscrit dans le cadre des investissements grandissants du Québec en matière d’efficacité énergétique au cours des dix prochaines années, et marque une étape majeure dans la croissance nationale de CLEAResult Canada.

« Il ne s’agit pas simplement d’une expansion commerciale – il s’agit d’un engagement à long terme envers les besoins des Québécois », a déclaré Ryan Shaw, président de CLEAResult Canada. « Nous sommes fiers de faire partie de ce moment historique et impatients de contribuer activement à la solution, alors que le Québec progresse dans une transition énergétique sans précédent. »

Leadership et préparation opérationnelle

L’initiative québécoise a été menée par une équipe pluridisciplinaire comprenant Ehsan Dibaji, vice-président, Développement des politiques et des marchés, et Jonathan Hudson, vice-président, Développement des affaires, qui ont travaillé en étroite collaboration pour aligner les capacités de CLEAResult avec l’évolution du contexte des programmes d’efficacité énergétique au Québec. France Lampron, récemment nommée directrice générale de CLEAResult Québec, dirigera la prochaine phase de croissance. France apporte plus de 20 ans d’expérience dans l’avancement des politiques énergétiques et la mise en œuvre de programmes axés sur le client à l’échelle de la province.

« Le Québec vit un moment déterminant dans sa transition énergétique, et je suis ravie de continuer à contribuer à cette démarche stratégique », a déclaré France Lampron, directrice générale de CLEAResult Québec. « En combinant l’expertise reconnue de CLEAResult et la culture d’innovation du Québec, nous avons une opportunité unique de soutenir les partenaires locaux dans l’accélération de la décarbonation de la province et de livrer des résultats durables dans l’ensemble des communautés. »

CLEAResult Québec est basée au centre-ville de Montréal. Le bureau ouvre officiellement ce trimestre, marquant l’achèvement des efforts de préparation régionale de l’entreprise.

À propos de CLEAResult Canada

Fondée en 1988 sous le nom de Willis Energy Services, CLEAResult Canada propose des solutions d’efficacité énergétique partout au pays depuis 37 ans. Basée à Toronto, l’entreprise dessert des clients dans neuf provinces et trois territoires, y compris dans 35 communautés autochtones éloignées, aidant entreprises, gouvernements, services publics et résidents à économiser de l’énergie et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. CLEAResult Canada emploie plus de 350 employés à temps plein et collabore avec 260 petites entreprises et 1 000 sous-traitants à l’échelle nationale. CLEAResult Canada est une société canadienne agréée et filiale de CLEAResult Consulting, basée aux États-Unis, majoritairement détenue par Kohlberg & Company. Pour en savoir plus, visitez clearesult.ca.

