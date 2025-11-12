-

Sutherland e Celona lanciano una soluzione di rete 5G privata e autonoma, abilitata all'AI per le aziende e i fornitori di servizi di tutto il mondo

La soluzione 5G autogestita riduce la complessità, migliora il tempo di attività e accelera la trasformazione in ambienti mission-critical.

ROCHESTER, N.Y. e CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--In una iniziativa volta a ridefinire il modo in cui le aziende e fornitori di servizi gestiscono la connettività mission-critical, Sutherland, un leader globale nella trasformazione aziendale e digitale, oggi ha annunciato il lancio di una soluzione di rete 5G privata e autonoma, abilitata all'AI, in collaborazione con Celona, l'innovatore della Silicon Valley che ha introdotto l'architettura di rete 5G per una LAN.

Questa offerta completa riunisce la piattaforma Agentic Service Management Orchestration (SMO) di Sutherland e la suite di xApps e rApps abilitate all'AI con l'infrastruttura 5G privata di nuova generazione di Celona.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Pere maggiori informazioni: mediarelations@sutherlandglobal.com
Per saperne di più: www.sutherlandglobal.com

EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

