- La strategia Nature-Based Solutions di Ardian è dedicata all'investimento in progetti di rimboschimento e di restauro di aree paludose e mangrovie finalizzati a proteggere la biodiversità.
- La strategia mira a fornire credito di carbonio ad aziende nella loro strategia di decarbonizzazione. Consentirà la cattura di 85 milioni di tonnellate di carbonio dall'atmosfera in un periodo di 40 anni.
- La Banca europea per gli investimenti impegna 50 milioni di euro, Proparco 20 milioni di euro e British International Investment intende impegnare 10 milioni di euro, riflettendo un maggiore appetito delle DFI nel settore.
Ardian mobilizzerà le Istituzioni Finanziarie per lo Sviluppo (DFI) con la Banca europea per gli investimenti (BEI), Proparco e British International Investment (BII) per un investimento da 100 milioni di euro per la sua strategia di Nature-Based Solutions
Ardian, azienda leader mondiale nel settore degli investimenti privati, oggi ha annunciato di essersi assicurata l'impegno di diverse Istituzioni Finanziarie per lo Sviluppo (DFI), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e di Proparco.
