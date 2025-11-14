-

Stealth Third Rock Ventures Backed Company 選擇Parse Biosciences GigaLab為常見自身免疫性疾病構建最大的TCR圖譜

里程碑式的數据集旨在改變對免疫驅動疾病的理解，加速藥物發現

舊金山&西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Third Rock Ventures and Parse Biosciences 今天宣佈了一項戰略合作，利用Parse Biosciences的GigaLab平臺創建了一個前所未有的500萬T細胞受體（TCR）圖譜。 該項目由一家秘密的Third Rock Ventures投資組合公司領導，該公司正在開發治療自身免疫性疾病的精准藥物。

這項首創的研究將生成世界上最大的TCR數据集，專注於T細胞介導的自身免疫性疾病，為解碼疾病驅動的免疫特徵和揭示新的治療靶點提供了重要資源。 這家新公司將利用大規模繪製TCR遺傳多樣性圖譜所提供的見解，加快為當今選擇有限、服務不足的患者開發新型精准藥物。

“這項工作使我們能够為T細胞介導的疾病提供有史以來最全面的TCR圖譜，”Third Rock Ventures的負責人Hugo Hilton博士說，他正在指導新投資組合公司的發現和開發。 “快速生成和分析如此規模的數據的能力不僅確定了新的治療靶點，而且加速了我們的藥物發現計畫，遠遠超出了最初的預期。”

該計畫將通過Parse-GigaLab運行，這是一個致力於生成大規模單細胞RNA測序數据集的先進設施。 GigaLab利用Parse的Evercode化學，快速生成質量卓越的大型單細胞數据集。

“我們的使命是讓研究人員能够提出比以往任何時候都更大的問題，”Parse Biosciences的聯合創始人兼首席科技官Charlie Roco博士說。 “這張TCR圖譜展示了GigaLab如何為社區提供質量和規模無與倫比的數据集，推動疾病理解的突破，加速新療法的開發。”

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

憑藉由共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學研發的技術，Parse已募集超過1億美元的資金，其產品被全球約3000家客戶所採用。其日益豐富的產品組合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及資料分析解決方案Trailmaker™。

Parse Biosciences位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，不久前才擴張，為一座新總部和先進實驗室揭幕。如欲了解進一步詳情，請造訪： https://www.parsebiosciences.com/

