Andersen Consulting與TruScore展開合作

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting宣布與TruScore簽署合作協議，強化其人力資本服務，協助客戶打造更強大的領導團隊和企業文化。

TruScore總部位於美國，專注于提供完全客製化的調查代管解決方案，協助企業根據其獨特需求展開可擴充且安全的客製化白標評估計畫。TruScore提供量身打造的全方位回饋解決方案，與《財星》500大企業、領導力發展公司和獨立教練合作，設計並管理他們專屬的評估體驗。

TruScore執行長Derek Murphy表示：「在當今瞬息萬變的商業環境中，企業需要的不僅僅是策略——還需要強大、有韌性的領導力來成功執行這些策略。透過與Andersen Consulting的此次合作，我們能夠將自身的評估和發展專長帶給更廣泛的受眾，協助客戶物色並培養推動成長和轉型所需的領導人才。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「有效的領導力是企業成功的基礎，尤其是在當今快速發展的全球經濟中。與TruScore的合作強化了我們提供資料驅動的洞察和領導力評估架構的能力，從而協助客戶使人才與策略保持一致，建構有韌性的領導力梯隊，並獲得永續的競爭優勢。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。