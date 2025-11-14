Mémorandum d'Ananda Scientific et de Benta Sign sur les progrès en matière de thérapies du TSPT

WILMINGTON, Delaware et LYON, France--(BUSINESS WIRE)--Ananda Scientific Inc., société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes des troubles neuropsychiatriques graves, a annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord avec Benta SAS. Ce protocole d'accord scelle la volonté des deux parties d'étudier une potentielle collaboration dans le but d'accélérer le développement et la future mise à disposition d'une nouvelle thérapie du trouble de stress post-traumatique (TSPT) en Europe et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord (MENA).

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) est une affection chronique et invalidante qui touche des millions de personnes dans le monde. Malgré sa forte prévalence et ses conséquences dévastatrices pour les patients, leurs familles et les communautés, aucun nouveau médicament n'a été approuvé pour le TSPT depuis plus de vingt ans, soulignant par conséquent un besoin médical crucial non satisfait.

Dans le cadre de son programme de développement clinique, Ananda Scientific fait actuellement progresser Nantheia™, un médicament expérimental évalué dans plusieurs essais cliniques sur la thérapie du trouble de stress post-traumatique (TSPT). Selon les conditions du protocole d'accord, Ananda Scientific continuera d'avoir un rôle prépondérant dans tous les aspects du développement clinique, tandis que Benta s'attachera à maximiser son savoir-faire et son infrastructure en matière de production afin de soutenir le développement, l'évolutivité et la distribution régionale du produit en Europe et dans la région MENA.

« Ce protocole d’entente représente une étape importante dans notre mission visant à proposer des thérapies innovantes pour les troubles neuropsychiatriques, les patients ne disposant que peu d'options de traitement à ce jour », a déclaré Sohail Zaidi, directeur général d’Ananda Scientific Inc. « Il existe un besoin mondial urgent et croissant de nouvelles thérapies pour le TSPT. Grâce à notre programme de développement clinique Nantheia™, nous faisons progresser un candidat prometteur en procédant à une évaluation clinique rigoureuse, sachant que des collaborations potentielles comme celle-ci peuvent contribuer à s'assurer une bonne préparation avant la production et la distribution. »

« Chez Benta, nous sommes déterminés à soutenir le développement de thérapies transformatrices capables d’améliorer concrètement la vie des patients », a déclaré Bernard Tannoury, président de Benta SAS (France). « Nous sommes heureux d'étudier les possibilités de mettre nos capacités de production et notre expertise technique au service des efforts d’Ananda Scientific afin de pouvoir proposer aux patients en Europe et dans la région MENA, des thérapies innovantes pour lutter contre le trouble de stress post-traumatique. »

Ce protocole d’accord souligne l’intérêt commun des deux entreprises à faire progresser les soins de santé mentale grâce à l’innovation scientifique et au développement de produits pharmaceutiques de qualité visant à améliorer les résultats pour les patients atteints de TSPT.

À propos d'Ananda Scientific Inc, États-Unis

Ananda Scientific Inc. est une société biopharmaceutique en phase clinique spécialisée dans le développement de thérapies innovantes pour les troubles neuropsychiatriques. Son principal programme de recherche, Nantheia™, est actuellement évalué dans le cadre d'essais cliniques sur le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et d'autres indications neuropsychiatriques. Grâce à une technologie d'administration de médicaments de pointe et à un solide portefeuille de projets cliniques, Ananda est déterminée à répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits par le biais d'une recherche clinique rigoureuse et de partenariats internationaux.

À propos de Benta SAS, France

Benta SAS est une entreprise pharmaceutique française spécialisée dans le développement, la production et la distribution de produits pharmaceutiques de qualité. Elle collabore avec les principaux innovateurs à l'échelle mondiale afin de promouvoir les thérapies de nouvelle génération et améliorer l'accès aux thérapies novatrices dans de nombreux domaines thérapeutiques. Sa présence est sans cesse croissante en Europe et dans la région MENA.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.