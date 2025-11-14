Andersen Consulting colabora com TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting anuncia um Contrato de Cooperação com a TruScore, que expande sua oferta de soluções em capital humano para ajudar os clientes a formar equipes de liderança e culturas organizacionais mais sólidas.

Com sede nos EUA, a TruScore é especializada em oferecer soluções de hospedagem de pesquisas totalmente personalizadas, que possibilitam às organizações executar programas de avaliação escaláveis, seguros e de marca branca, adaptados às suas necessidades específicas. Ao oferecer soluções sob medida de feedback em 360°, a TruScore trabalha com empresas da Fortune 500, empresas de desenvolvimento de liderança e mentores independentes para elaborar e gerenciar suas próprias experiências de avaliação proprietárias.

"No ambiente empresarial dinâmico de hoje, as organizações precisam de mais do que apenas estratégia; elas precisam de uma grande liderança resiliente para executar esta estratégia com sucesso", disse Derek Murphy, Diretor Executivo da TruScore. "Através desta cooperação com a Andersen Consulting, podemos levar nossa experiência em avaliação e desenvolvimento a um público mais amplo, ajudando os clientes a identificar e cultivar o talento de liderança necessário para impulsionar o crescimento e a transformação."

"Uma liderança eficaz é essencial para o sucesso organizacional, sobretudo na economia mundial em rápida evolução de hoje", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "A cooperação com a TruScore aperfeiçoa nossa capacidade de fornecer informações baseadas em dados e estruturas de avaliação de liderança que ajudam os clientes a alinhar talentos à estratégia, desenvolver canais de desenvolvimento de liderança resilientes e obter uma vantagem competitiva sustentável."

Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe mundial, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

