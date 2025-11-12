Corpay Cross-Border nombrado socio oficial de divisas de BLAST

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder mundial en pagos corporativos, acaba de anunciar que su división Cross-Border ha firmado un acuerdo plurianual con BLAST, empresa de entretenimiento competitivo global cuya misión es acercar el megaentretenimiento al mundo entero, elevando los e-sports, los videojuegos y otros nuevos formatos competitivos al siguiente nivel. En virtud de este acuerdo, Corpay será su socio oficial de divisas.

Con esta asociación, BLAST podrá utilizar las innovadoras soluciones de Corpay Cross-Border para mitigar su exposición al riesgo cambiario en sus operaciones diarias.

