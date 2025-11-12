-

Corpay Cross-Border nombrado socio oficial de divisas de BLAST

Permite acceder a soluciones de gestión del riesgo cambiario y pagos transfronterizos

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder mundial en pagos corporativos, acaba de anunciar que su división Cross-Border ha firmado un acuerdo plurianual con BLAST, empresa de entretenimiento competitivo global cuya misión es acercar el megaentretenimiento al mundo entero, elevando los e-sports, los videojuegos y otros nuevos formatos competitivos al siguiente nivel. En virtud de este acuerdo, Corpay será su socio oficial de divisas.

Con esta asociación, BLAST podrá utilizar las innovadoras soluciones de Corpay Cross-Border para mitigar su exposición al riesgo cambiario en sus operaciones diarias.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto para medios de Corpay:
Brad Loder
Director de marketing
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

