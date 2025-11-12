-

Corpay Cross-Border成为BLAST官方外汇合作伙伴

提供货币风险管理和跨境支付解决方案

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 企业支付领域的全球领导者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今日宣布，其跨境业务部（Cross-Border）已与全球竞技娱乐公司BLAST达成一项多年合作协议。BLAST致力于为全球观众带来精彩纷呈的娱乐体验，并不断将电子竞技、游戏及其他新兴竞技形式推向新高度。根据协议，Corpay将成为BLAST的官方外汇合作伙伴。

基于此次合作，BLAST将利用Corpay Cross-Border的创新解决方案，有效降低日常运营中的外汇风险。此外，BLAST还将受益于Corpay屡获殊荣的平台，通过平台的单一入口实现无缝的全球支付管理。

Corpay Cross-Border Solutions首席营销官Brad Loder表示：“能够成为电子竞技领域的先锋——BLAST的官方外汇合作伙伴，Corpay对此倍感兴奋。此次合作是Corpay全球合作伙伴计划发展历程中的又一座重要里程碑，也标志着我们正式进军充满活力的电子竞技行业。我们相信，BLAST及其合作伙伴网络将受益于Corpay业界领先的跨境支付和货币风险管理解决方案。我们期待着为BLAST提供支持，并为电子竞技的持续全球发展做出贡献。”

BLAST首席商务官Leo Matlock表示：“随着BLAST不断拓展全球业务版图，与Corpay达成官方外汇合作伙伴关系，能够确保我们高效地进行跨境和跨货币运营。其专长与创新支付解决方案将助力我们不断扩大的国际赛事及合作伙伴网络，我们自豪于能够成为他们进军电竞领域的合作伙伴，与体育及娱乐领域的其他同仁并肩同行。”

关于Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) Corpay是一家S&P500企业支付跨国公司，帮助企业和消费者以简单、可控的方式支付费用。Corpay的现代支付解决方案套件帮助客户更好地管理车辆相关费用（如加油和停车）、差旅费用（如酒店预订）和应付款项（如向供应商付款）。因此，我们帮助客户节省时间，并最终减少开支。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.拥有并运营的法律实体集团。

Corpay – 让支付变得简单。如需了解更多信息，请访问：www.corpay.com

关于BLAST

BLAST是一家全球性的竞技娱乐公司，致力于为世界带来顶级娱乐体验，将电子竞技、游戏及其他新型竞技形式推向全新高度。

BLAST以其令人惊艳的高品质制作、大胆创意和颠覆性的粉丝至上体验，引领电子竞技领域潮流。公司汇聚了最顶尖的战队和最耀眼的超级巨星，在伦敦、新加坡、奥斯汀、里约热内卢等世界顶级场馆中，为荣耀和数百万美元的巨额奖金而战。

BLAST在哥本哈根（总部）、伦敦、柏林、孟买设有办事处，纽约办事处也即将成立。公司目前正与世界领先的游戏发行商Epic Games、Valve、KRAFTON和Ubisoft合作，为热门游戏《火箭联盟》、《堡垒之夜》、《彩虹六号》、《绝地求生》、《Dota 2》和《反恐精英2》制作、推广和交付电竞内容。

*本文中的“Corpay”主要指Corpay, Inc.的跨境业务部（Cross-Border）：https://www.corpay.com/cross-border；查看Corpay Cross-Border旗下所有成员公司的完整名单，请访问：https://www.corpay.com/compliance

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

