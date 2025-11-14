Une société discrète soutenue par Third Rock Ventures choisit Parse Biosciences GigaLab pour créer le plus grand atlas TCR pour les maladies auto-immunes courantes

SAN FRANCISCO & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Third Rock Ventures et Parse Biosciences ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique visant à créer un atlas sans précédent de 5 millions de récepteurs de cellules T (TCR) à l'aide de la plateforme GigaLab de Parse Biosciences. Le projet est mené par une société discrète du portefeuille de Third Rock Ventures qui développe des médicaments de précision pour les maladies auto-immunes.

Cette étude, la première du genre, permettra de générer la plus grande base de données au monde sur les TCR axée sur les maladies auto-immunes à médiation cellulaire T, offrant ainsi une ressource essentielle pour décoder les signatures immunitaires à l'origine des maladies et révéler de nouvelles cibles thérapeutiques. La nouvelle société exploitera les connaissances acquises grâce à la cartographie à grande échelle de la diversité génétique des TCR afin d'accélérer le développement de nouveaux médicaments de précision pour les patients défavorisés qui disposent aujourd'hui d'options limitées.

« Cette initiative nous permet de proposer l'atlas TCR le plus complet jamais constitué pour les maladies à médiation cellulaire T », a déclaré le Dr Hugo Hilton, directeur chez Third Rock Ventures, qui supervise la recherche et le développement pour la nouvelle société du portefeuille. « La capacité à générer et à analyser rapidement des données d'une telle ampleur nous a non seulement permis d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques, mais aussi d'accélérer notre programme de découverte de médicaments bien au-delà des attentes initiales. »

Cette initiative sera menée par le Parse GigaLab, un centre de pointe dédié à la génération de jeux de données à grande échelle issus du séquençage d'ARN unicellulaire. Grâce à la technologie chimique Evercode de Parse, le GigaLab produit rapidement des jeux de données unicellulaires volumineux d'une qualité exceptionnelle.

« Notre mission est de permettre aux chercheurs de se poser des questions plus importantes que jamais », déclare Charlie Roco, PhD, cofondateur et directeur technique chez Parse Biosciences. « Cet atlas TCR démontre comment GigaLab donne à la communauté les moyens d'agir grâce à des bases de données d'une qualité et d'une ampleur sans précédent, favorisant ainsi des avancées décisives dans la compréhension des maladies et accélérant le développement de nouveaux traitements. »

