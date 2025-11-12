Sutherland et Celona lancent une solution de réseau privé 5G et autonome basée sur l’IA pour les entreprises et les fournisseurs de services du monde entier

ROCHESTER, New York et CAMPBELL, Californie--(BUSINESS WIRE)--Dans le but de redéfinir la manière dont les entreprises et les fournisseurs de services gèrent la connectivité critique, Sutherland, leader mondial de la transformation commerciale et numérique, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une solution de réseau privé 5G et autonome basée sur l’IA, en collaboration avec Celona, l’innovateur de la Silicon Valley qui a été le pionnier de l’architecture LAN 5G.

Cette offre de bout en bout combine la plateforme Agentic Service Management Orchestration (SMO) de Sutherland et la suite d’applications xApps et rApps basées sur l’IA avec l’infrastructure 5G privée de nouvelle génération de Celona. Il en résulte un réseau autogéré et basé sur l’intention qui réduit considérablement l’intervention humaine tout en augmentant les performances, la résilience et la durabilité dans les environnements d’entreprise et de télécommunications.

« Les entreprises ne veulent plus gérer les réseaux, elles veulent des réseaux qui se gèrent eux-mêmes », déclare Sriram Panchapakesan, directeur général des communications, des médias et du divertissement chez Sutherland. « En combinant autonomie et intelligence, cette solution offre aux fournisseurs de services de communication un meilleur contrôle, une résolution plus rapide et la souplesse nécessaire pour évoluer en fonction de l’évolution des demandes. »

Grâce à cette collaboration, les plateformes NetSentinel.AI et NetAssist.AI de Sutherland s’intègrent de manière transparente aux technologies de pointe et radio de Celona, optimisées par Agentic SMO de Sutherland et une suite complète d’applications x-Apps et r-Apps basées sur l’IA. Ensemble, ces capacités permettent une automatisation basée sur l’intention, un découpage dynamique du réseau et une assurance de la qualité de service en boucle fermée tout au long du cycle de vie du réseau.

Cette solution basée sur l’IA apporte des améliorations mesurables en termes de disponibilité, de performances et d’efficacité opérationnelle, tout en réduisant le coût total de possession et en accélérant la transition vers des réseaux entièrement autonomes et auto-optimisés.

« Nous sommes ravis de commercialiser cette solution conjointe avec Sutherland », déclare Rajeev Shah, cofondateur et directeur général de Celona. « Notre expertise combinée en matière d’innovation 5G privée et d’automatisation des réseaux basée sur l’IA accélérera l’adoption mondiale de réseaux autonomes plus prédictifs, adaptatifs et durables, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère d’intelligence industrielle. »

Des usines de fabrication aux centres logistiques, en passant par les systèmes de santé et les réseaux énergétiques, cette solution conjointe permet aux organisations de déployer une connectivité sécurisée, fiable et hautement performante. Disponible en Amérique du Nord, dans la région EMEA, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, la collaboration entre Sutherland et Celona fait progresser l’industrie vers des réseaux entièrement autonomes, simplifiant les opérations, améliorant la continuité des services et permettant aux entreprises de mettre en œuvre leur transformation numérique de manière responsable et durable.

À propos de Sutherland

Intelligence artificielle. Automatisation. Ingénierie cloud. Analyse avancée.

Pour les entreprises, il s'agit des facteurs clés de succès. Pour nous, il s'agit de notre expertise de base.

Nous collaborons avec des marques emblématiques mondiales. Nous leur apportons une proposition de valeur unique grâce à des technologies de pointe et à l'excellence de nos processus métier. Au cœur de tout cela se trouve l'ingénierie numérique, fondement qui permet une innovation rapide et une transformation commerciale évolutive.

Nous avons mis au point 363 inventions uniques et indépendantes, dont 250 sont basées sur l’intelligence artificielle et regroupées sous plusieurs brevets se rapportant à des technologies critiques. Grâce à nos produits et plateformes avancés, nous favorisons la transformation numérique à grande échelle, optimisons les opérations commerciales essentielles, réinventons les expériences et proposons de nouvelles solutions, le tout selon un modèle « en tant que service » transparent.

Nous fournissons de nouvelles clés pour les activités, les collaborateurs et les clients de chaque entreprise. Grâce à des stratégies éprouvées et à une exécution agile, nous ne nous contentons pas de faciliter le changement : nous permettons d’obtenir des résultats numériques.

En savoir plus : www.sutherlandglobal.com

À propos de Celona

Basé dans la Silicon Valley, Celona est un pionnier et un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions sans fil privées pour les entreprises. La société a développé le premier système LAN 5G du secteur, une solution 5G privée clé en main qui permet aux entreprises de répondre à la demande croissante en matière de connectivité sécurisée et fiable. Le LAN 5G de Celona a été déployé à l’échelle mondiale dans tous les secteurs, grâce à un financement de plus de 135 millions de dollars provenant de Lightspeed Venture Partners, Norwest Venture Partners, NTT Ventures, Cervin Ventures, DigitalBridge et Qualcomm Ventures.

www.celona.io

