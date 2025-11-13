Ardian計畫動員發展金融機構(DFI)力量並聯合歐洲投資銀行(EIB)、Proparco及British International Investment (BII)為其自然解決方案策略募集1億歐元承諾資金

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球首屈一指的私人投資公司Ardian今日宣布，已獲得多家發展金融機構(DFI)、歐洲投資銀行(EIB)及Proparco的投資承諾。British International Investment (BII)已表示有意承諾向自然解決方案基金投資。截至年底，Ardian自然解決方案(NBS)策略基金所獲承諾出資總額可望達到約1億歐元。身為主要投資人，EIB旗下發展機構EIB Global將出資5000萬歐元，Proparco承諾出資2000萬歐元，British International Investment已獲准出資1000萬歐元，具體條款有待最終協商確定。

Averrhoa NBS是遵循《歐盟永續金融資訊揭露條例》(SFDR)1第9條標準的深度影響基金，由Ardian基礎建設團隊與大型生態系統修復專案專業開發商及管理方aDryada共同管理。該策略專注於投資造林、濕地及紅樹林修復專案，旨在保護生物多樣性，同時透過自然碳匯實現大規模大氣碳封存。該策略計畫在40年內實現8500萬公噸碳封存目標2。本輪主要投資人包括承諾出資500萬歐元的FDJ UNITED，以及Mutuelle d’Ivry (La Fraternelle)等。這些投資將使基金首輪募資承諾額達到1億歐元，並吸引希望透過投資活動產生積極環境和社會影響的機構投資人和企業參與其中。

除碳封存外，Averrhoa NBS專案還致力於透過保護水資源、改善土壤和空氣品質來協助緩解氣候問題。其目標是透過建構更豐富、更強韌的生態系統來重建生態、保護自然棲地與生物多樣性，同時為當地經濟帶來永續收入及社會基礎建設投資。

世界銀行警告稱，全球逾50%的GDP依賴健康生態系統，但生物多樣性喪失正危及經濟穩定。全球森林正以每年500萬公頃的速度消失，氣溫上升使1.5°C的控溫目標更難達成，並引發前所未見的物種滅絕，危及糧食安全、氣候韌性、水資源獲取和公共健康。3Ardian透過開發高完整性的自然碳捕集專案因應這些挑戰，這些專案同時致力於恢復生物多樣性、嘉惠當地社群，並滿足對可靠淨零解決方案與日俱增的需求。

Ardian著力解決該領域的專案短缺問題。大型採購商正優先選擇自然解決方案專案來達成淨零目標，其原因是這些專案兼具恢復生物多樣性和創造社區效益的潛力。

Ardian的NBS團隊透過嚴格篩選開發商，已在拉丁美洲、非洲和亞洲建構了穩健的專案儲備。專案遴選的關鍵標準包括：可靠的過往業績、具備嚴格監測能力的本地團隊，以及承購協議談判取得深入進展。

此NBS策略構成Ardian更廣泛脫碳議程的核心組成部分。現有成果包括為8.2GW供熱及再生能源專案提供融資，以及設立20億歐元的Hy24氫能基礎建設基金。Ardian還為致力於減少碳足跡的企業提供資本解決方案，目前已有1.1萬家投資組合公司承諾加入科學基礎減量目標倡議(SBTI)，以支援全球淨零目標。

「首輪1億歐元承諾募資是Ardian成為生態修復專案領先企業之旅的重要里程碑。除實現8500萬公噸碳封存目標外，該基金還致力於在恢復生態系統、保護生物多樣性方面發揮重要作用，同時嘉惠當地社群。我們由衷感謝主要投資人對Ardian世界一流基礎建設與自然解決方案投資專業能力的信任。」

ARDIAN執行委員會成員兼基礎建設副主管LAURENT FAYOLLAS

「該基金的設立代表我們在新興市場推廣自然解決方案方面邁出重要一步。我們正協助因應氣候變遷、保護生物多樣性並改善當地社群生計。此項投資體現了我們為環境保護與永續發展動員公共和私人資本的堅定承諾。」

EIB副總裁AMBROISE FAYOLLE

「我們很榮幸與Ardian、aDryada以及EU CarbonSinks計畫攜手，共同支援對高品質綠化、造林及植被恢復專案的長期投資，此為Proparco自然資本策略的一部分。這些措施不僅將有效清除大氣中的碳，還能為當地社群帶來顯著的氣候、生物多樣性與社會經濟效益。」

PROPARCO副執行長JEAN-BAPTISTE SABATIÉ

「支援以自然為基礎的解決方案是氣候減緩和適應行動的核心，也是BII氣候策略的基石。在第三十屆聯合國氣候變遷大會(COP30)上，我們重申致力於為新興市場中具有高影響力的生態系統修復和氣候韌性建設專案募集資金，這是因為因應氣候緊急狀況既需要創新，也需要規模效應。」

BRITISH INTERNATIONAL INVESTMENT執行長LESLIE MAASDORP

隨著Ardian的客戶與機構投資人日益重視對生物多樣性保護貢獻力量，Ardian自然解決方案策略為投資人提供了參與促進生物多樣性、修復大規模退化生態系統及支援地方經濟專案的投資機會。

重要通知：本新聞稿僅供參考，不構成出售任何證券或基金權益的要約，亦不構成購買任何證券或基金權益的要約邀請。私人股權投資涉及風險，包括部分或全部本金損失的風險。任何投資決策均應完全依據基金的正式發行文件做出。本文所述基金僅針對《歐盟金融工具市場指令第二版》(Directive 2014/65/EU)所定義的專業投資人或相關司法管轄區法律規定的同等投資人類別。

1 依據歐洲議會與歐盟理事會2019年11月27日頒佈的《金融服務業永續發展相關資訊揭露條例》(Regulation (EU) 2019/2088)。歐盟永續金融規則仍處於發展完善階段，因此不排除未來法律或指南的變更可能導致基金目前在SFDR下的分類需要進行調整。 2 以目前專案儲備的預估資料為基礎。假設專案全生命週期為40年，並在達到穩定營運規模後的測算結果。 3 Damania, Richard、Ebadi, Ebad、Mayr, Kentaro、Russ, Jason、Zaveri, Esha。Reboot Development: The Economics of a Livable Planet.（《重啟發展：宜居星球的經濟學》） 華盛頓特區：世界銀行，2025。 Expand

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。