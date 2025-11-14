Ananda Scientific和Benta簽署關於推進創傷後應激障礙治療的備忘錄

WILMINGTON, Del. & LYON, 法國--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Ananda Scientific Inc., 一家推進高影響神經精神疾病創新療法的臨床階段藥物開發公司今天宣佈與Benta SAS簽署諒解備忘錄。 諒解備忘錄表示，雙方有意探索潜在的合作，重點是加快歐洲和中東/北非地區創傷後應激障礙（PTSD）新療法的開發和未來可用性。

創傷後應激障礙 (PTSD) 是一種慢性衰弱性疾病，影響著全球數百萬人。 儘管創傷後應激障礙的患病率很高，對患者、家庭和社區造成了毀滅性的影響，但在過去的二十多年裏，還沒有新的獲批藥物用於治療創傷後應激損傷，這突顯了一個關鍵的未滿足的醫療需求。

作為其臨床開發筦道的一部分，Ananda Scientific 目前正在推進Nantheia™, 一種正在臨床試驗中評估用於治療 PTSD 的研究藥物。 根據諒解備忘錄的條款，Ananda Scientific 將繼續領導臨床開發的各個方面，而 Benta 將專注於利用 Benta 的製造專業知識和基礎設施，以支持未來在歐洲和中東和北非地區的潜在產品開發、擴大規模和區域分銷。

“ Ananda Scientific 股份有限公司首席執行官 Sohail Zaidi 表示：“這份諒解備忘錄代表著我們為神經精神疾病提供創新療法的使命邁出了重要一步，因為患者的治療選擇有限Nantheia™ 在臨床開發計畫中，我們正在通過嚴格的臨床評估推進一個有前景的候選者，而這樣的潜在合作可以幫助確保為未來的製造和分銷做好準備。 ”

“ Benta SAS（法國）總裁 Bernard Tannoury 表示：“在 Benta，我們致力於支持能够對患者生活產生真正影響的變革性療法的發展。”。 “我們很高興探索機會，貢獻我們的製造能力和科技專長，支持 Ananda Scientific 為歐洲和中東和北非地區的患者帶來創新的創傷後應激障礙治療的努力。”

該諒解備忘錄強調了兩家公司通過科學創新和高品質的藥物開發來推進心理健康護理的共同利益，旨在改善 PTSD 患者的預後。

About Ananda Scientific Inc, USA

Ananda Scientific 股份有限公司是一家臨床階段的生物製藥公司，專注於開發神經精神疾病的新療法。 該公司的主要研究專案，Nantheia™ , 目前正在創傷後應激障礙（PTSD）和其他神經精神疾病適應症的臨床試驗中進行評估。 Ananda利用先進的藥物輸送科技和强大的臨床筦道，致力於通過嚴格的臨床研究和全球合作夥伴關係來解决主要的未滿足的醫療需求。

關於法國 Benta SAS

Benta SAS 是一家總部位於法國的製藥公司，從事高品質藥品的開發、製造和分銷。 該公司與全球領先的創新者合作，推進下一代治療科技，改善多個治療領域的突破性治療，並越來越關注歐洲和中東和北非地區。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。