Andersen Consulting nawiązuje współpracę z TruScore

Andersen Consulting informuje o zawarciu umowy o współpracy z firmą TruScore, wzmacniając tym samym ofertę w zakresie kapitału ludzkiego, aby pomagać klientom w budowaniu silniejszych zespołów przywódczych i kształtowaniu solidniejszych kultur organizacyjnych.

Firma TruScore z siedzibą w USA specjalizuje się w dostarczaniu w pełni spersonalizowanych rozwiązań do hostingu ankiet, które wspierają organizacje we wdrażaniu skalowalnych, bezpiecznych programów oceny pod własnym szyldem, dostosowanych do ich unikalnych potrzeb. Zapewniając dostosowane rozwiązania do oceny 360 stopni, TruScore współpracuje z przedsiębiorstwami sklasyfikowanymi w rankingu Fortune 500, firmami zajmującymi się rozwojem przywódców i niezależnymi coachami w celu opracowywania ich własnych, autorskich ocen oraz zarządzania nimi.

– W dzisiejszym dynamicznym otoczeniu biznesowym organizacje potrzebują nie tylko strategii, ale również solidnego, odpornego przywództwa, które pozwoli im tę strategię skutecznie zrealizować – powiedział Derek Murphy, dyrektor generalny TruScore. – Nawiązując współpracę z Andersen Consulting, możemy zaoferować naszą wiedzę w zakresie ocen i rozwoju szerszemu wachlarzowi odbiorców, a tym samym pomóc klientom w zidentyfikowaniu i pielęgnacji niezbędnych talentów przywódczych, które umożliwią im pobudzenie rozwoju i transformacji.

– Skuteczne przywództwo jest nieodzowne dla sukcesu organizacji, zwłaszcza w dzisiejszej dynamicznie rozwijającej się światowej gospodarce – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Współpraca z TruScore pozwala nam zwiększyć zdolności pod względem dostarczania informacji opartych na danych oraz ram oceny przywództwa, które pomogą klientom dostosować talenty do strategii, wypracować odpornych przywódców i osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 44 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 600 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

