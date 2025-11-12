-

Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutapartner van BLAST

Toegang tot valutarisicobeheer en oplossingen voor grensoverschrijdende betalingen

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldleider op het gebied van zakelijke betalingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Cross-Border-bedrijfsonderdeel een meerjarige overeenkomst heeft gesloten met BLAST, een wereldwijd competitief entertainmentbedrijf dat zich ten doel stelt om mega-entertainment naar de wereld te brengen en esports, gaming en andere nieuwe competitieve formats naar een hoger niveau te tillen. Volgens de overeenkomst zal Corpay optreden als hun officiële valutapartner.

Door deze samenwerking kan BLAST de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border gebruiken om de blootstelling aan valutarisico's in hun dagelijkse activiteiten te beperken.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media bij Corpay:
Brad Loder
Chief Marketing Officer
Corpay Cross-Border Solutions
+1 (647) 627-6635
brad.loder@corpay.com

