Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutapartner van BLAST

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldleider op het gebied van zakelijke betalingen, heeft vandaag bekendgemaakt dat zijn Cross-Border-bedrijfsonderdeel een meerjarige overeenkomst heeft gesloten met BLAST, een wereldwijd competitief entertainmentbedrijf dat zich ten doel stelt om mega-entertainment naar de wereld te brengen en esports, gaming en andere nieuwe competitieve formats naar een hoger niveau te tillen. Volgens de overeenkomst zal Corpay optreden als hun officiële valutapartner.

Door deze samenwerking kan BLAST de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border gebruiken om de blootstelling aan valutarisico's in hun dagelijkse activiteiten te beperken.

