Guyana y Cerebras forjan una alianza histórica en materia de inteligencia artificial para implementar un centro de datos de 100 MW e impulsar la innovación regional

GEORGETOWN, Guyana y SUNNYVALE, California--(BUSINESS WIRE)--En un paso audaz en pos de la configuración del futuro de la tecnología en Sudamérica y el Caribe, el Gobierno de la República Cooperativa de Guyana (Guyana) y Cerebras Systems han suscrito un memorando de entendimiento histórico para construir y operar un centro de datos de inteligencia artificial (IA) de última generación de hasta 100 MW en Wales, Guyana. Se trata de una iniciativa transformadora que marca un nuevo capítulo en el camino que transita Guyana para convertirse en una nación pionera en IA y líder regional en innovación digital.

Con la inversión de Cerebras, podrá implementar sus superordenadores e infraestructura de IA CS-3 de última generación para satisfacer la demanda internacional, así como posicionar a Guyana como destino global para las empresas emergentes, los investigadores y las organizaciones que buscan capacidades informáticas de alto rendimiento en un entorno nacional favorable. La instalación servirá de piedra angular para desarrollar ecosistema tecnológico próspero, además de ser un catalizando del crecimiento económico, la generación de empleo y el avance educativo en todo el país.

“Esta asociación es más que un centro de datos de IA, es una declaración de la ambición de Guyana”, aseguró el presidente de Guyana, Dr. Mohamed Irfaan Ali. “Guyana está construyendo un futuro en el que el talento guyanés impulsará la innovación global, su infraestructura sustentará las tecnologías de vanguardia y la nación liderará la región en materia de transformación digital”.

Asimismo, el memorando de entendimiento describe el compromiso compartido con la soberanía y la protección de los datos, con una legislación con visión de futuro para salvaguardar los intereses nacionales en la era digital. Cerebras seguirá invirtiendo para mejorar las competencias del talento guyanés, poniendo en marcha programas de capacitación, iniciativas de investigación y patrocinando asociaciones con universidades internacionales y oportunidades de prácticas para garantizar que los beneficios de esta asociación lleguen a todas las comunidades.

“Estamos encantados de asociarnos con el Gobierno de Guyana para construir este centro de datos de 100 MW. Esta colaboración es una piedra angular primordial en nuestra iniciativa Cerebras for Nations. Guyana está liderando este programa global en el que ayudamos a los gobiernos del mundo a construir, acelerar y ampliar sus iniciativas soberanas de IA”, señaló Andrew Feldman, director ejecutivo y cofundador de Cerebras.

El proyecto despertó el interés de otros actores globales de la IA, la informática en la nube y la infraestructura, y se están analizando otras asociaciones adicionales. El Centro de Datos de Gales, ubicado cerca de la planta de conversión de gas en energía (Gas-to-Energy), será el pilar de una visión más amplia de prosperidad digital, que abarca los centros educativos, las incubadoras de empresas emergentes y los centros de investigación avanzada.

“EY está encantada de poder facilitar esta colaboración transformadora con Cerebras y la República Cooperativa de Guyana. Como miembro orgulloso de la diáspora guyanesa, me llena de emoción ver cómo esta colaboración innovadora transformará las vidas e inspirará la próxima generación”, afirmó Jay Persaud, socio global de EY y líder de Energy-to-Intelligence.

Guyana continuará diversificando su economía y aprovechando sus recursos energéticos y en ese sentido, esta asociación con Cerebras se erige como un ejemplo de lo que se puede lograr cuando la visión se une a la acción.

Para saber más, visite www.cerebras.ai.

Acerca de Cerebras Systems Inc.

Cerebras Systems construye la infraestructura de IA más rápida del mundo. Somos un equipo de arquitectos informáticos, científicos informáticos, investigadores en IA e ingenieros pioneros. Hacemos que la IA sea increíblemente rápida gracias a la innovación y la invención, porque estamos convencidos de que cuando la IA es rápida, cambia el mundo. Nuestra tecnología insignia, el Wafer Scale Engine (WSE), es el procesador de IA más grande y rápido del mundo. Con un tamaño 56 veces mayor que la GPU más grande, el WSE utiliza una fracción de la potencia por unidad de cálculo, y al mismo tiempo, ofrece una inferencia y un entrenamiento más de 20 veces más rápidos que los de la competencia. Las principales empresas, institutos de investigación y gobiernos de los cinco continentes ya eligieron Cerebras para ejecutar sus cargas de trabajo de IA. Las soluciones de Cerebras se pueden utilizar en las instalaciones y en la nube. Para saber más, visite cerebras.ai o síganos en LinkedIn, X y/o Threads.

Acerca de la República Cooperativa de Guyana

La República Cooperativa de Guyana es una de las economías más pujantes del mundo, impulsada por reservas vastas de petróleo y gas en alta mar, que han transformado su panorama fiscal y la han posicionado como un actor energético global de gran relevancia. Este auge energético sustenta una sólida expansión del PIB, con tasas de crecimiento promedio de dos dígitos, e impulsa sus inversiones en infraestructura, educación y tecnología. Más allá de los hidrocarburos, Guyana cuenta con abundantes recursos naturales, en particular, oro, bauxita, diamantes y extensos bosques tropicales, que sustentan la minería, la silvicultura y las iniciativas de créditos de carbono en el marco de su estrategia pionera de desarrollo con bajas emisiones de carbono (Low Carbon Development Strategy, LCDS). El país es reconocido a nivel mundial por su compromiso con la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad, ya que mantiene más del 85 % de la cobertura forestal y protege los ecosistemas en los que habitan las especies raras y tienen sumideros de carbono . Guyana promueve activamente la resiliencia climática, los proyectos de energía renovable y las asociaciones para la financiación verde, posicionándose como líder en la gestión ambiental. Su ubicación geográfica le ofrece una ventaja única como puente entre Sudamérica y el Caribe, consolidada por su pertenencia a CARICOM y sus alianzas sólidas con las grandes potencias como Estados Unidos. Junto con la estabilidad política, el gobierno corporativo democrático y un entorno regulatorio proactivo, estos atributos posicionan a Guyana como un centro emergente en los sectores de la energía, la tecnología y el desarrollo sostenible.

