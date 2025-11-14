-

Third Rock Ventures 支持的隐形公司选择 Parse Biosciences GigaLab 平台，构建全球最大规模常见自身免疫性疾病 TCR 图谱

里程碑式数据集旨在重塑对免疫驱动疾病的认知，并加速新药研发

美国旧金山 & 西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Third Rock Ventures 与 Parse Biosciences 今日宣布达成战略合作，将利用 Parse Biosciences 的 GigaLab 平台，创建一个前所未有的 500 万个 T 细胞受体（TCR） 图谱。该项目由 Third Rock Ventures 投资组合中的一家隐形公司主导，该公司正致力于开发用于治疗自身免疫性疾病的精准药物。

这项首创研究将生成全球最大的 TCR 数据集，专注于 T 细胞介导的自身免疫性疾病，为解码疾病驱动的免疫特征、揭示新的治疗靶点提供关键资源。新公司将利用大规模 TCR 遗传多样性图谱所带来的洞见，加速创新精准药物的研发，为目前治疗选择有限的患者群体带来希望。

“这项合作使我们能够构建迄今为止最全面的 T 细胞介导疾病 TCR 图谱，” Third Rock Ventures 负责人 Dr. Hugo Hilton 表示，他负责指导新公司的研发与发现工作。“能够在短时间内生成并分析如此庞大的数据集，不仅帮助我们识别出新的治疗靶点，也让我们的药物发现进展远超预期。”

该项目将通过 Parse GigaLab 实施，这是一个致力于生成大规模单细胞 RNA 测序数据集的先进设施。借助 Parse 的 Evercode 化学技术，GigaLab 能够快速生成高质量的大规模单细胞数据集。

“我们的使命是让科研人员能够提出比以往更宏大的问题，” Parse Biosciences 联合创始人兼首席技术官 Charlie Roco 博士表示，“这项 TCR 图谱项目展示了 GigaLab 如何通过提供无与伦比的数据规模与质量，帮助科研界推动疾病认知的突破，并加速新型疗法的开发。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

凭借由联合创始人Alex Rosenberg和Charles Roco在华盛顿大学开发的技术，Parse已筹集了超过1亿美元的资金，其产品被全球约3000家客户所采用。其日益丰富的产品组合包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select以及数据分析解决方案Trailmaker™。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的 South Lake Union区，最近那里已扩建为一个全新的总部和最先进的实验室。若要了解更多信息，请访问 https://www.parsebiosciences.com/

