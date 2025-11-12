Corpay Cross-Border zum offiziellen FX-Partner von BLAST ernannt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenszahlungen, gab heute bekannt, dass sein Cross-Border-Geschäft eine mehrjährige Vereinbarung mit BLAST geschlossen hat, einem globalen Wettbewerbsunterhaltungsunternehmen, dessen Mission es ist, Mega-Unterhaltung in die Welt zu bringen und E-Sport, Gaming und andere neue Wettbewerbsformate auf die nächste Stufe zu heben. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corpay als offizieller Devisenpartner fungieren.

Durch diese Partnerschaft kann BLAST die innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border nutzen, um das Wechselkursrisiko in seinem Tagesgeschäft zu minimieren. Außerdem profitiert das Unternehmen von der preisgekrönten Plattform von Corpay, die eine nahtlose globale Zahlungsabwicklung über einen einzigen Zugangspunkt ermöglicht.

„Corpay freut sich sehr, zum offiziellen Devisenpartner von BLAST, einem echten Pionier in der Welt des E-Sports, ernannt worden zu sein“, sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer von Corpay Cross-Border Solutions. „Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des globalen Partnerschaftsprogramms von Corpay und markiert unseren Einstieg in die dynamische E-Sport-Branche. Wir sind zuversichtlich, dass BLAST und sein Partnernetzwerk von den branchenführenden Lösungen von Corpay für grenzüberschreitende Zahlungen und Währungsrisikomanagement profitieren werden. Wir freuen uns darauf, BLAST zu unterstützen und zum weiteren globalen Wachstum des E-Sports beizutragen.“

„Da BLAST seine globale Präsenz weiter ausbaut, stellt die Zusammenarbeit mit Corpay als unserem offiziellen FX-Partner sicher, dass wir grenz- und währungsübergreifend effizient arbeiten können“, sagte Leo Matlock, Chief Business Officer bei BLAST. „Das Fachwissen und die innovativen Zahlungslösungen von Corpay werden dazu beitragen, unser wachsendes Portfolio an internationalen Veranstaltungen und Partnerschaften zu unterstützen, und wir sind stolz darauf, ihr ausgewählter Partner zu sein, wenn sie neben ihren Sport- und Unterhaltungspartnern in den E-Sport-Bereich einsteigen.“

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Zahlungen leicht gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über BLAST

BLAST ist ein globales Wettbewerbsunterhaltungsunternehmen mit der Mission, der Welt Mega-Unterhaltung zu bieten und E-Sport, Gaming und andere neue Wettbewerbsformate auf die nächste Stufe zu heben.

BLAST ist bekannt dafür, durch atemberaubende Produktionsqualität, großartige kreative Ideen und bahnbrechende Fan-Momente Pionierarbeit im Bereich E-Sport zu leisten. Das Unternehmen bringt die größten Teams und die brillantesten Superstars zusammen, um in den größten Arenen der Welt, von London und Singapur bis Austin und Rio, um Ruhm und Preisgelder in Millionenhöhe zu kämpfen.

BLAST hat Niederlassungen in Kopenhagen (Hauptsitz), London, Berlin, Mumbai und bald auch in New York City. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit den weltweit führenden Spieleherstellern Epic Games, Valve, KRAFTON und Ubisoft zusammen, um E-Sport für beliebte Titel wie Rocket League, Fortnite, Rainbow Six, PUBG, Dota2 und Counter-Strike 2 zu produzieren, zu vermarkten und anzubieten.

*„Corpay” bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border-Abteilung von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

