Corpay Cross-Border est désignée comme le Fournisseur officiel des services de change de BLAST

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un chef de file mondial des solutions de paiement pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui que sa division transfrontalière (Cross-Border) avait conclu un accord pluriannuel avec BLAST, une société mondiale de divertissement de compétition dont la mission est de proposer au monde entier des divertissements de grande envergure en hissant les sports électroniques (e-sports), les jeux vidéo et d’autres nouveaux formats de compétition à un niveau supérieur. En vertu de cet accord, Corpay sera le Partenaire officiel des services de change de BLAST.

Grâce à ce partenariat, BLAST pourra utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross-Border pour limiter son exposition au risque de change dans le cadre de ses activités quotidiennes. L’entreprise bénéficiera également de la plateforme primée de Corpay, qui offre une gestion fluide des paiements internationaux depuis un point d’accès unique.

« Corpay est ravie d’avoir été nommée Partenaire officiel des services de change de BLAST, une entreprise véritablement pionnière dans le monde de l’e-sport », a déclaré Brad Loder, directeur du marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Ce partenariat marque une nouvelle étape majeure dans l’évolution de notre programme de partenariat mondial et nous permet de nous implanter dans le secteur dynamique de l’e-sport. Nous sommes convaincus que BLAST et son réseau de partenaires bénéficieront des solutions leaders de paiement transfrontalier et de gestion du risque de change de Corpay. Nous sommes impatients de soutenir BLAST et de contribuer à la croissance continue de l’e-sport à l’échelle mondiale. »

« Alors que BLAST continue d’étendre sa présence mondiale, notre collaboration avec Corpay en tant que Partenaire officiel des services de change va nous permettre d’opérer efficacement au-delà des frontières et des devises », a déclaré Leo Matlock, directeur commercial de BLAST. « Leur expertise et leurs solutions de paiement innovantes vont contribuer à soutenir notre portefeuille croissant d’événements et de partenariats internationaux, et nous sommes fiers d’avoir été choisis comme leur partenaire, alors qu’ils commencent à s’implanter dans le domaine de l’e-sport aux côtés de partenaires sportifs et de partenaires issus du monde du divertissement. »

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, consultez www.corpay.com.

À propos de BLAST

BLAST est une entreprise mondiale spécialisée dans le divertissement de compétition dont la mission est d’offrir au monde entier des divertissements exceptionnels, en faisant passer les sports électroniques (e-sports), les jeux vidéo et d’autres nouveaux formats de compétition à un niveau supérieur.

BLAST est réputée pour avoir été une pionnière dans le domaine des sports électroniques grâce à une qualité de production exceptionnelle, à des idées créatives ambitieuses et à des moments inédits qui ont changé la donne pour les fans. Elle rassemble les meilleures équipes et les stars les plus talentueuses qui s’affrontent pour la gloire et pour des cagnottes de plusieurs millions de dollars dans les plus grandes salles de spectacle du monde, de Londres à Singapour, en passant par Austin et Rio.

BLAST a son siège social à Copenhague et possède également des bureaux à Londres, à Berlin, à Mumbai et bientôt à New York. La société travaille actuellement avec des éditeurs de jeux vidéo mondiaux de premier plan, dont Epic Games, Valve, KRAFTON et Ubisoft pour produire, commercialiser et diffuser des événements d’e-sport autour de titres populaires comme Rocket League, Fortnite, Rainbow Six, PUBG, Dota2 et Counter-Strike 2.

*Dans le présent document, « Corpay » désigne principalement la division transfrontalière (Cross-Border) de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises faisant partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.