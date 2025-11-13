Ardian gaat samen met de Europese Investeringsbank (EIB), Proparco en British International Investment (BII) ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's) mobiliseren voor een toezegging van € 100 miljoen voor zijn strategie voor natuurgebaseerde...
- Ardian’s strategie op het gebied van natuurgebaseerde oplossingen is gericht op investeringen in projecten voor herbebossing, herstel van wetlands en mangroven, met als doel de biodiversiteit te beschermen.
- De strategie is erop gericht om bedrijven koolstofkredieten te verstrekken in het kader van hun decarbonisatiestrategie. Hierdoor kan in een periode van 40 jaar 85 miljoen ton koolstof uit de atmosfeer worden verwijderd.
- De Europese Investeringsbank legt 50 miljoen euro vast, Proparco 20 miljoen euro en British International Investment is van plan 10 miljoen euro vast te leggen, wat de toenemende belangstelling van DFI's voor de sector weerspiegelt.
Ardian gaat samen met de Europese Investeringsbank (EIB), Proparco en British International Investment (BII) ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's) mobiliseren voor een toezegging van € 100 miljoen voor zijn strategie voor natuurgebaseerde oplossingen.
Ardian, een wereldwijd toonaangevende particuliere investeringsmaatschappij, maakt vandaag bekend dat het toezeggingen heeft gekregen van verschillende ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's), de Europese Investeringsbank (EIB) en Proparco.
