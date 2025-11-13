PARIJS--(BUSINESS WIRE)--

Ardian gaat samen met de Europese Investeringsbank (EIB), Proparco en British International Investment (BII) ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's) mobiliseren voor een toezegging van € 100 miljoen voor zijn strategie voor natuurgebaseerde oplossingen.

Ardian, een wereldwijd toonaangevende particuliere investeringsmaatschappij, maakt vandaag bekend dat het toezeggingen heeft gekregen van verschillende ontwikkelingsfinancieringsinstellingen (DFI's), de Europese Investeringsbank (EIB) en Proparco.

