コーペイ・クロスボーダーがBLASTの公式FXパートナーに

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 法人向け決済サービスの世界的大手であるコーペイ（NYSE: CPAY）は、同社のクロスボーダー決済部門が、世界中の人々に最高のエンターテイメントを提供することをミッションとしているグローバルな競技エンターテイメント企業であるBLASTと複数年契約を締​​結したことを発表しました。BLASTは、eスポーツ、ゲーム、その他の新しい競技フォーマットを次のレベルへと引き上げています。本契約に基づき、コーペイはBLASTの公式外国為替パートナーを務めます。

この提携により、BLASTはコーペイ・クロスボーダーの革新的ソリューションを活用し、日々の業務における為替リスクを軽減できるようになります。また、BLASTはコーペイの受賞歴のあるプラットフォームを利用することで、単一のアクセスポイントからシームレスなグローバル決済管理を実現できます。

コーペイ・クロスボーダー・ソリューションズの最高マーケティング責任者であるブラッド・ローダーは、「コーペイは、eスポーツ界における真のパイオニアであるBLASTの公式FXパートナーに選ばれたことを大変光栄に感じています。今回の提携は、コーペイのグローバル・パートナーシップ・プログラムにおける新たな重要なマイルストーンであり、活気に満ちたeスポーツ業界への参入が実現します。当社は、BLASTとそのパートナーネットワークは、当社が提供する業界最先端のクロスボーダー決済および通貨リスク管理ソリューションにより大きなメリットを提供できると確信しています。当社はBLASTを支援し、eスポーツの継続的で世界的な成長に貢献できることを楽しみにしています」と述べています。

BLASTの最高事業責任者であるレオ・マトロックは、「BLASTはグローバル展開を続けており、コーペイを公式FXパートナーとして迎えることで、国境や通貨を越えた効率的な事業運営が可能になります。彼らのノウハウと革新的な決済ソリューションは、当社が拡大している国際的なイベントや提携を支える上で役立つでしょう。また、彼らがスポーツやエンターテイメント分野のパートナーに加えてeスポーツ分野にも参入するにあたり、当社がパートナーに選ばれたことを誇りに思います」と述べています。

コーペイについて

S&P500指数に含まれる世界的な企業向け決済企業であるコーペイ(NYSE：CPAY) は、企業や個人がシンプルかつ管理された方法で経費を支払うことを支援しています。コーペイの最新の決済ソリューションにより、お客様が車両関連経費（給油代や駐車料金など）、出張経費（ホテルの予約など）、買掛金（ベンダーへの支払いなど）をより適切に管理できるようサポートします。その結果、お客様は時間を節約することができ、最終的には経費を抑えることが可能となります。コーペイ・クロスボーダーは、コーペイが所有・運営する法人グループを指しています。

コーペイ – 支払いを簡単に。詳細は、www.corpay.comをご覧ください。

BLASTについて

BLASTは、世界に大規模なエンターテイメントを提供することをミッションとする、グローバルな競技エンターテイメント企業で、eスポーツ、ゲーム、その他の新たな競技形式を次のレベルへと引き上げることを目標として掲げています。

BLASTは、圧倒的に高品質な映像制作、斬新なアイデア、そしてファンを第一に考えた革新的企画によりeスポーツというジャンルを切り開いてきたことで有名で、ロンドン、シンガポール、オースティン、リオデジャネイロなど世界各地の巨大アリーナに、トップチームとスーパースター選手たちを集結させ、彼らは、栄光と数百万ドル規模の高額賞金をかけて激しい戦いを繰り広げます。

BLASTはコペンハーゲン（本社）、ロンドン、ベルリン、ムンバイにオフィスを構えており、まもなくニューヨークにもオフィスを開設する予定です。BLASTは現在、エピック・ゲームズ、バルブ、クラフトン、 ユービーアイソフトといった世界有数のゲームパブリッシャーと協力し、人気タイトルであるRocket League、Fortnite、Rainbow Six、PUBG、Dota 2、Counter-Strike 2のeスポーツイベントの制作、マーケティング、配信を行っています。

*本文における「コーペイ」とは、主にコーペイのクロスボーダー部門を指します（https://www.corpay.com/cross-border）。コーペイ・クロスボーダーに参加している企業の全リストは、https://www.corpay.com/complianceをご覧ください。

