Andersen Consulting werkt samen met TruScore

Andersen Consulting maakt een samenwerkingsakkoord met TruScore bekend, waarmee het zijn aanbod menselijk kapitaal verbetert om klanten te helpen sterkere leidersteam samen te stellen en een organisatorische cultuur uit te bouwen.

TruScore, met hoofdzetel in de Verenigde Staten, is gespecialiseerd in het leveren van hostingoplossingen voor volledig gepersonaliseerde enquêtes die organisaties in staat stellen om schaalbare, veilige, white-label beoordelingsprogramma's uit te voeren die op hun unieke behoeften zijn afgestemd. TruScore biedt maatoplossingen voor feedback over 360 graden en werkt met Fortune 500-ondernemingen, bedrijven die leiderschap ontwikkelen en onafhankelijke coaches om hun eigen beoordelingservaringen te ontwerpen en te beheren.

“In de dynamische bedrijfsomgeving van vandaag hebben organisaties meer nodig dan enkel strategie: zij hebben nood aan sterk, veerkrachtig leiderschap om die strategie met succes te kunnen uitvoeren,” verklaart Derek Murphy, CEO van TruScore. “Via deze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we onze expertise in beoordeling en ontwikkeling aan een ruimer publiek voorstellen, om klanten zo te helpen het nodige leiderstalent te vinden en te cultiveren teneinde groei en transformatie te stimuleren.”

“Doeltreffend leiderschap is van fundamenteel belang voor het succes van een organisatie, vooral in de snel evoluerende wereldeconomie van vandaag,” alsus Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. “Met TruScore samenwerken bevordert ons vermogen om op gegevens gebaseerde inzichten en kaders voor beoordeling van leiderschap aan te bieden die klanten helpen om talent op strategie af te stemmen, veerkrachtige leiderschapspijplijnen te ontwerpen en een duurzaam, concurrentieel voordeel te verwezenlijken.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie- en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op gebied van consultancy, belastingadvies, juridische dienstverlening, taxatie, wereldwijde mobiliteit en advies van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt consultancyoplossingen via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven wereldwijd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.