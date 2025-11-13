PARIS--(BUSINESS WIRE)--

Ardian se prepara para mobilizar Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs) com o Banco Europeu de Investimento (BEI), a Proparco e a British International Investment (BII) com um compromisso de € 100 milhões para sua estratégia 'Nature-Based Solutions'

A Ardian, empresa líder mundial em investimentos privados, anunciou hoje que garantiu o compromisso de diversas Instituições Financeiras de Desenvolvimento (IFDs), do Banco Europeu de Investimento (BEI) e da Proparco. A British International Investment (BII) manifestou sua intenção de investir no fundo 'Nature-Based Solutions' (NBS). O total de investimentos para o fundo deverá alcançar cerca de € 100 milhões até o fim do ano, destinados à estratégia NBS da Ardian. Como investidores âncora, o braço de desenvolvimento do BEI, o BEI Global, se compromete com € 50 milhões, enquanto a Proparco irá nvestir € 20 milhões e a BII recebeu aprovação para um investimento de € 10 milhões, sujeito a negociações finais.

Averrhoa NBS é um fundo de impacto do Artigo 9 do SFDR1 (Regulamento de Divulgação de Finanças Sustentáveis), supervisionado pela equipe de infraestrutura da Ardian em parceria com a aDryada, desenvolvedora e gestora especializada de projetos de restauração de ecossistemas em larga escala. A estratégia está dedicada a investir em projetos de reflorestamento e restauração de áreas úmidas e manguezais, destinada a proteger a biodiversidade, enquanto permite a captação de grandes volumes de carbono da atmosfera mediante sumidouros naturais de carbono. A estratégia visa captar 85 milhões de toneladas de carbono durante um periodo de 40 anos2. Estes investidores âncora, incluindo a FDJ UNITED com € 5 milhões e a Mutuelle d’Ivry (La Fraternelle), irão permitir que o fundo garanta uma primeira rodada de compromissos de € 100 milhões e atraia investidores institucionais e corporativos que busquem gerar um impacto ambiental e social positivo mediante suas atividades de investimento.

Além de captar carbono, os projetos da Averrhoa NBS buscarão contribuir para mitigar as mudanças climáticas, ao preservar os recursos hídricos e melhorar a qualidade do solo e do ar. A meta é reconstruir ecossistemas e proteger habitats naturais e a biodiversidade através de ecossistemas mais ricos e fortes, além de gerar renda sustentável e investimentos em infraestrutura social para as economias locais.

Mais de 50% do PIB mundial depende de ecossistemas saudáveis, mas a perda de biodiversidade ameaça a estabilidade econômica, alerta o Banco Mundial. As florestas estão desaparecendo a uma taxa de 5 milhões de hectares por ano, enquanto o aumento das temperaturas torna a meta de 1,5°C mais difícil de atingir e vem provocando uma perda de espécies sem precedentes, colocando em risco a segurança alimentar, a resiliência climática, o acesso à água e a saúde pública.3 A Ardian contribui para enfrentar estes desafios ao desenvolver projetos de captação de carbono de alta integridade e baseados na natureza, que também visam restaurar a biodiversidade, beneficiar as comunidades locais e apoiar a crescente demanda por soluções confiáveis ​​de zero emissão líquida.

A Ardian se esforça em suprir a escassez de projetos nesta área. Grandes compradores priorizam projetos de soluções baseadas na natureza, a fim de chegar a zero emissão líquida, devido a seu potencial de restaurar a biodiversidade e gerar benefícios às comunidades locais.

A equipe NBS da Ardian desenvolveu um sólido portfólio de projetos na América Latina, África e Ásia através da seleção criteriosa de desenvolvedores. Os principais critérios para selecionar projetos incluem um histórico impecável, uma equipe local capacitada para um monitoramento rigoroso e negociações avançadas de contratos de fornecimento.

A estratégia NBS constitui uma parte central da agenda de descarbonização mais ampla da Ardian. Este histórico inclui o financiamento de 8,2 GW de energia térmica e renovável, e seu fundo de infraestrutura de hidrogênio Hy24, de € 2 bilhões. A Ardian também oferece soluções de capital para empresas comprometidas com a redução de sua pegada de carbono, com 11.000 empresas em seu portfólio comprometidas com a Science-based Target Initiative (SBTI) para apoiar a meta mundial de zero emissão líquida.

"Esta primeira rodada de compromissos de € 100 milhões define um marco na jornada da Ardian para se converter uma empresa líder em projetos de restauração da natureza. Além de visar a captação de 85 milhões de toneladas de carbono, o fundo visa desempenhar um papel significativo em restaurar ecossistemas, proteger a biodiversidade e beneficiar comunidades locais. Somos muito gratos a nossos investidores âncora pela confiança na experiência de classe mundial da Ardian em investimentos em infraestrutura e NBS."

LAURENT FAYOLLAS - MEMBRO DO COMITÊ EXECUTIVO E CHEFE ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA DA ARDIAN

"Este fundo representa um importante passo adiante em expandir soluções baseadas na natureza em mercados emergentes. Contribuimos para o combate às alterações climáticas, a proteção da biodiversidade e a melhoria dos meios de subsistência das comunidades locais. Este investimento reflete nosso compromisso em mobilizar capital público e privado para proteção ambiental e desenvolvimento sustentável."

AMBROISE FAYOLLE - VICE-PRESIDENTE DO BEI

"Como parte da estratégia de Capital Natural da Proparco, estamos orgulhosos por fazer parceria com a Ardian, a aDryada e o Programa CarbonSinks da UE para apoiar investimentos a longo prazo em projetos de florestamento, reflorestamento e revegetação de alta qualidade. Estas iniciativas irão remover carbono da atmosfera, enquanto irão gerar importantes benefícios climáticos, de biodiversidade e socioeconômicos para as comunidades locais."

JEAN-BAPTISTE SABATIÉ - DIRETOR EXECUTIVO ADJUNTO DA PROPARCO

"Apoiar soluções baseadas na natureza é essencial para mitigar e se adaptar às mudanças climáticas, um pilar da estratégia climática da BII. Na COP30, reafirmamos nosso compromisso de mobilizar capital para projetos de alto impacto que restaurem ecossistemas e intensifiquem a resiliência climática em mercados emergentes, pois enfrentar a emergência climática exige inovação e escala."

LESLIE MAASDORP - DIRETOR EXECUTIVO DA BRITISH INTERNATIONAL INVESTMENT

Com os clientes e investidores institucionais da Ardian priorizando cada vez mais suas contribuições para proteger a biodiversidade, a estratégia NBS da Ardian oferece oportunidades de investimento em projetos destinados a melhorar a biodiversidade, restaurar ecossistemas degradados em larga escala e apoiar economias locais.

Aviso importante: Este comunicado à imprensa tem caráter meramente informativo e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos ou participações em qualquer fundo. Investimentos em capital privado envolvem riscos, incluindo o risco de perda parcial ou total do capital. Qualquer decisão de investimento deve ser tomada exclusivamente com base na documentação oficial de ofertas do fundo. O fundo aqui citado se destina exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido na Diretriz 2014/65/UE ou categorias de investidores equivalentes, segundo as leis de jurisdições aplicáveis.

1 Regulamento (UE) 2019/2088 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de novembro de 2019, referente às divulgações relacionadas à sustentabilidade no setor de serviços financeiros. As regras da União Europeia sobre finanças sustentáveis ​​ainda estão em desenvolvimento. Portanto, não se pode excluir a possibilidade de que futuras alterações na legislação ou nas orientações possam não ser compatíveis com a atual classificação do fundo conforme SFDR. 2 Cifras indicativas com base no atual conjunto de projetos em curso. São consideradas a fase pós-implementação e uma vida útil do projeto de 40 anos. 3 Damania, Richard; Ebadi, Ebad; Mayr, Kentaro; Russ, Jason; Zaveri, Esha. Desenvolvimento da Reinvenção: A Economia de um Planeta Habitável. Washington, DC: Banco Mundial, 2025. Expand

