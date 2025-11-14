Ananda Scientific e Benta firmam memorando sobre avanço dos tratamentos para Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)

WILMINGTON, Delaware e LYON, França--(BUSINESS WIRE)--A Ananda Scientific Inc., empresa de desenvolvimento de medicamentos em estágio clínico que busca terapias inovadoras para transtornos neuropsiquiátricos de alto impacto, anunciou hoje a assinatura de um Memorando de Entendimento (MOU) com a Benta SAS. O MOU expressa a intenção das partes de explorar uma possível cooperação com foco em acelerar o desenvolvimento e a futura disponibilidade de um novo tratamento para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) na Europa e na região do Oriente Médio / Norte da África (MENA).

O TEPT é uma condição crônica e debilitante que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Apesar de sua prevalência significativa e do impacto devastador sobre pacientes, famílias e comunidades, não houve nenhum novo medicamento aprovado para o TEPT em mais de duas décadas, o que evidencia uma necessidade médica crítica ainda não atendida.

Como parte de seu plano de desenvolvimento clínico, a Ananda Scientific está avançando atualmente com o Nantheia™, um medicamento experimental sendo avaliado em ensaios clínicos para o tratamento do TEPT. Nos termos do MOU, a Ananda Scientific continuará liderando todos os aspectos do desenvolvimento clínico, enquanto a Benta terá foco em aproveitar sua experiência e infraestrutura de fabricação para respaldar o potencial desenvolvimento futuro do produto, a expansão da produção e a distribuição regional na Europa e na região do MENA.

"Este MOU representa um passo importante em nossa missão de oferecer terapias inovadoras para transtornos neuropsiquiátricos em que os pacientes têm opções de tratamento limitadas", disse Sohail Zaidi, Diretor Executivo da Ananda Scientific Inc. "Há uma necessidade mundial urgente e crescente de novas terapias para o TEPT. Com nosso programa de desenvolvimento clínico Nantheia™, avançamos com um candidato promissor mediante uma avaliação clínica rigorosa, sendo que potenciais cooperações como esta podem ajudar a garantir a prontidão para a futura fabricação e distribuição."

“Na Benta, estamos comprometidos em dar suporte ao avanço de terapias transformadoras que possam ter um impacto real na vida dos pacientes", disse Bernard Tannoury, Presidente da Benta SAS (França). "Sentimos prazer em explorar oportunidades para contribuir com nossa capacidade de produção e experiência técnica, a fim de apoiar os esforços da Ananda Scientific em levar tratamentos inovadores para TEPT a pacientes na Europa e na região do MENA."

Este MOU ressalta o interesse comum de ambas as empresas em promover o tratamento da saúde mental através da inovação científica e do desenvolvimento farmacêutico de alta qualidade, visando melhorar os resultados para pacientes afetados por TEPT.

Sobre a Ananda Scientific Inc, EUA

A Ananda Scientific Inc. é uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico com foco em desenvolver novas terapias para distúrbios neuropsiquiátricos. O principal programa de pesquisa da empresa, Nantheia™, vem sendo avaliado atualmente em ensaios clínicos para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) e outras indicações neuropsiquiátricas. Ao aproveitar uma tecnologia avançada de administração de medicamentos e uma sólida linha de pesquisa clínica, a Ananda está comprometida a satisfazer as principais necessidades médicas não atendidas mediate rigorosas pesquisas clínicas e parcerias internacionais.

Sobre a Benta SAS, França

A Benta SAS é uma empresa farmacêutica com sede na França, dedicada ao desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos farmacêuticos de alta qualidade. A empresa mantém parcerias com inovadores líderes em todo o mundo, a fim de promover terapias de última geração e melhorar o acesso a tratamentos inovadores em várias áreas terapêuticas, com foco crescente na Europa e na região do MENA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.