Ardian mobilise des Institutions de Financement du Développement (IFD), la Banque européenne d’investissement (BEI), Proparco et British International Investment (BII) pour obtenir un engagement de 100 millions EUR en faveur de sa stratégie de Solutions fondées sur la nature

Ardian, une société d’investissement privée internationale de premier plan, annonce aujourd’hui avoir obtenu l’engagement de plusieurs Institutions de Financement du Développement (IFD), de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de Proparco. British International Investment (BII) a également manifesté son intention de contribuer au fonds « Solutions fondées sur la nature » (SFN). Le montant total des engagements en faveur de ce fonds s’élèvera à environ 100 millions EUR d’ici la fin de l’année. En tant qu’investisseur principal, BEI Global - la branche Développement de la BEI - s’engage à hauteur de 50 millions EUR, Proparco à hauteur de 20 millions EUR, tandis que British International Investment a été autorisé à s’engager pour 10 millions EUR, sous réserve de négociations finales.

Averrhoa NBS, un fonds d’investissement à impact social au sens de l’article 9 du SFDR1 ¹, est supervisé par l’équipe Infrastructures d’Ardian, en partenariat avec aDryada, développeur et gestionnaire spécialisé dans les projets à grande échelle de restauration d’écosystèmes. La stratégie est dédiée à l’investissement dans des projets de reboisement et de restauration de zones humides et de mangroves, qui visent à protéger la biodiversité tout en permettant la séquestration de volumes importants de carbone atmosphérique via des puits de carbone naturels. L’objectif est de séquestrer 85 millions de tonnes de carbone sur une période de 40 ans2 . Ces investisseurs de référence, dont FDJ UNITED (5 millions EUR) et la Mutuelle d’Ivry (La Fraternelle), permettront au fonds de lever 100 millions EUR lors de sa première levée de fonds et d’attirer des investisseurs institutionnels et des entreprises souhaitant générer un impact environnemental et social positif grâce leurs investissements.

Outre la séquestration du carbone, les projets d’Averrhoa NBS contribueront à l’atténuation du changement climatique en préservant les ressources hydriques et en améliorant la qualité des sols et de l’air. L’objectif est de reconstituer les écosystèmes et de protéger les habitats naturels et la biodiversité grâce à des écosystèmes plus riches et plus robustes, tout en générant des revenus durables et des investissements dans les infrastructures sociales des économies locales.

Plus de 50% du PIB mondial dépend d’écosystèmes sains. Or, alerte la Banque mondiale, la perte de biodiversité menace la stabilité économique. Les forêts disparaissent au rythme de 5 millions d’hectares par an, tandis que la hausse des températures rend l’objectif de 1,5°C plus difficile à atteindre, entraîne une disparition sans précédent des espèces, et met en péril la sécurité alimentaire, la résilience climatique, l’accès à l’eau et la santé publique.3 Ardian contribue à relever ces défis en développant des projets de captage du carbone à haute intégrité et fondés sur la nature, qui visent également à restaurer la biodiversité, à être bénéfiques pour les communautés locales et à répondre à la demande croissante de solutions crédibles de neutralité carbone.

Ardian s’efforce de remédier au manque de projets dans ce domaine. Pour atteindre la neutralité carbone, les grands acheteurs privilégient les projets de solutions fondées sur la nature en raison de leur potentiel de restauration de la biodiversité et de création de retombées positives pour les communautés locales.

L’équipe NBS d’Ardian a constitué un solide portefeuille de projets en Amérique latine, en Afrique et en Asie grâce à la sélection rigoureuse des développeurs. Les principaux critères de sélection des projets sont la possession d’une expérience éprouvée, la présence d’une équipe locale capable d’assurer un contrôle strict, et des négociations approfondies sur les accords d’achat.

La stratégie NBS est l’élément central du programme de décarbonation global d’Ardian. À ce jour, elle a déjà financé 8,2 GW de chaleur et d’énergies renouvelables et son fonds d’infrastructure hydrogène Hy24 mobilisé 2 milliards EUR. Ardian propose également des solutions de financement aux entreprises engagées dans la réduction de leur empreinte carbone ; parmi les 11 000 entreprises de son portefeuille, on compte des entreprises engagées dans la Science-Based Target Initiative (SBTI) qui vise à soutenir l’objectif mondial de neutralité carbone.

« Ce premier tour de table de 100 millions EUR représente une étape importante dans le parcours d’Ardian, qui ambitionne de devenir un acteur majeur des projets de restauration de la nature. Outre son objectif de séquestration de 85 millions de tonnes de carbone, le fonds vise à jouer un rôle significatif dans la restauration des écosystèmes, la protection de la biodiversité et le développement des communautés locales. Nous sommes très reconnaissants envers nos principaux investisseurs pour la confiance qu’ils accordent à l’expertise de renommée mondiale d’Ardian en matière d’infrastructures et de solutions fondées sur la nature. »

LAURENT FAYOLLAS - MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF ET DIRECTEUR ADJOINT DES INFRASTRUCTURES, ARDIAN

« Ce fonds représente une avancée majeure dans le déploiement à grande échelle de solutions fondées sur la nature dans les marchés émergents. Nous contribuons à la lutte contre le changement climatique, à la protection de la biodiversité et à l’amélioration des conditions de vie des communautés locales. Cet investissement témoigne de notre engagement à mobiliser des capitaux publics et privés en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable. »

AMBROISE FAYOLLE - VICE-PRÉSIDENT, BEI

« Dans le cadre de la stratégie de Proparco en matière de capital naturel, nous sommes fiers de nous associer à Ardian, aDryada et au programme CarbonSinks de l’UE pour soutenir des investissements à long terme dans des projets de boisement, de reboisement et de revégétalisation de haute qualité. Ces initiatives permettront de capter le carbone atmosphérique tout en apportant d’importants avantages climatiques, socio-économiques et de biodiversité aux communautés locales. »

JEAN-BAPTISTE SABATIÉ - DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, PROPARCO

« Le soutien aux solutions fondées sur la nature est essentiel à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci – un pilier de la stratégie climatique de BII. À la COP30, nous réaffirmons notre engagement à mobiliser des capitaux pour des projets à fort impact qui restaurent les écosystèmes et renforcent la résilience climatique dans les marchés émergents, car la lutte contre l’urgence climatique exige à la fois innovation et envergure. »

LESLIE MAASDORP - DIRECTEUR GÉNÉRAL, BRITISH INTERNATIONAL INVESTMENT

À l’heure où les clients d’Ardian et les investisseurs institutionnels accordent une importance croissante à leur contribution à la protection de la biodiversité, la stratégie « Solutions fondées sur la nature » d’Ardian offre des opportunités d’investir dans des projets visant à améliorer la biodiversité, à restaurer les écosystèmes appauvris à grande échelle et à soutenir les économies locales.

