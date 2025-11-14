Andersen Consulting与TruScore开展合作

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting宣布与TruScore签署合作协议，强化其人力资本服务，助力客户打造更强大的领导团队和组织文化。

TruScore总部位于美国，专注于提供完全定制化的调查托管解决方案，助力企业根据其独特需求开展可扩展、安全的定制化白标评估项目。TruScore提供量身定制的全方位反馈解决方案，与《财富》500强企业、领导力发展公司和独立教练合作，设计并管理他们专属的评估体验。

TruScore首席执行官Derek Murphy表示：“在当今瞬息万变的商业环境中，企业需要的不仅仅是战略——还需要强大、有韧性的领导力来成功执行这些战略。通过与Andersen Consulting的此次合作，我们能够将自身的评估和发展专长带给更广泛的受众，帮助客户识别并培养推动增长和转型所需的领导人才。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“有效的领导力是组织成功的基础，尤其是在当今快速发展的全球经济中。与TruScore的合作增强了我们提供数据驱动的洞察和领导力评估框架的能力，从而帮助客户使人才与战略保持一致，构建有韧性的领导力梯队，并获得可持续的竞争优势。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过44,000名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在600多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

