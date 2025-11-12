Sutherland和Celona針對全球企業和服務提供者推出AI驅動的專用5G和自主網路解決方案

紐約州羅切斯特和加州坎貝爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為重新定義企業和服務提供者管理關鍵任務連接的方式，業務和數位轉型領域的全球領導者Sutherland今日宣布，與開創5G區域網路架構的矽谷創新企業Celona合作，推出一款AI驅動的專用5G和自主網路解決方案。

這一端對端產品將Sutherland的代理式服務管理編排(SMO)平台和AI驅動的xApps和rApps套件與Celona的下一代專用5G基礎設施相結合，最終打造出一個自管理、以意圖為基礎的網路，大幅減少人工介入，同時提升企業和電信環境的效能、韌性和永續性。

Sutherland通訊、媒體與娛樂業務執行長Sriram Panchapakesan表示：「企業不再希望自行管理網路——它們需要能夠自我管理的網路。透過將自主性與智慧相結合，該解決方案為通訊服務提供者賦予了更強的控制權、更快的問題解決速度，以及隨需求變化而靈活調整的能力。」

透過此次合作，Sutherland的NetSentinel.AI和NetAssist.AI平台在Sutherland的代理式SMO以及廣泛的AI驅動型x-Apps和r-Apps套件支援下，與Celona的邊緣和無線電技術實現順暢整合。這些功能共同實現了全網路生命週期內以意圖為基礎的自動化、動態網路切片，以及閉迴路服務品質保障。

這款AI驅動的解決方案在執行時間、效能和營運效率方面帶來了可量化的提升，同時降低了整體擁有成本，並加快了邁向完全自主、自我最佳化網路的進程。

Celona共同創辦人兼執行長Rajeev Shah表示：「我們很高興能與Sutherland攜手將這一共同解決方案推向市場。我們在專用5G創新和AI驅動的網路自動化方面的綜合專業知識，將加快全球自主網路的普及，這些網路更具預測性、適應性和永續性，能夠為工業智慧的新時代提供動力。」

從製造車間、物流樞紐到醫療系統和能源網路，這一共同解決方案能夠協助各類企業部署安全、可靠、高效能的連接。該解決方案已在北美、歐洲、中東和非洲、亞太地區以及拉丁美洲推出，Sutherland和Celona的合作推動了產業向完全自主網路的發展，有助於簡化營運、提高服務連續性，並協助企業負責任且永續地推進數位化轉型。

關於Sutherland

人工智慧、自動化、雲端工程、高級分析。

於企業而言，這是制勝關鍵；於我們而言，這是核心專長。

我們攜手全球標竿品牌，以市場首屈一指的技術與卓越業務流程締造獨特價值主張。這一切的根基在於數位工程——推動快速創新與規模化企業轉型的引擎。

我們已創造了363項獨特且獨立的發明，其中250項基於人工智慧，並已獲得多項關鍵技術專利授權。透過利用先進的產品與平台，我們致力於推動實現規模化數位轉型、核心業務營運最佳化、體驗重塑與新解決方案開拓，全部以順暢的「即服務」模式交付。

我們為各家公司提供業務發展、人力管理和客戶體驗方面的新契機。憑藉成熟的策略和靈活的執行方式，我們不僅可以推動變革，更能鑄造數位化成果。

瞭解更多： www.sutherlandglobal.com

關於Celona

Celona總部位於矽谷，是企業專用無線解決方案的先驅和首屈一指的創新者。該公司開發了業界首款5G區域網路系統，這是一款統包式專用5G解決方案，能夠滿足企業對安全、可靠連接與日俱增的需求。Celona 5G區域網路已在全球多個產業部署，獲得了Lightspeed Venture Partners、Norwest Venture Partners、NTT Ventures、Cervin Ventures、DigitalBridge和Qualcomm Ventures等機構超過1.35億美元的創投支援。

www.celona.io

