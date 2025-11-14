Una empresa respaldada por Third Rock Ventures elige la plataforma GigaLab de Parse Biosciences para crear el atlas de TCR más exhaustivo sobre enfermedades autoinmunes comunes
Una empresa respaldada por Third Rock Ventures elige la plataforma GigaLab de Parse Biosciences para crear el atlas de TCR más exhaustivo sobre enfermedades autoinmunes comunes
Este inédito conjunto de datos busca transformar el abordaje de las enfermedades autoinmunes e impulsar el desarrollo de nuevos fármacos
SAN FRANCISCO Y SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Third Rock Ventures y Parse Biosciences anunciaron hoy una colaboración estratégica con el fin de crear un atlas inédito de cinco millones de receptores de células T (TCR). Para ello utilizarán la plataforma GigaLab de Parse Biosciences, y el proyecto será liderado por una empresa que forma parte de la cartera de Third Rock Ventures, que aún opera de forma confidencial ("modo stealth") y que desarrolla fármacos de precisión para enfermedades autoinmunes.
Este novedoso estudio tendrá como finalidad generar el conjunto de datos de TCR centrado en enfermedades autoinmunes dependientes de células T más exhaustivo del mundo, además de constituir un recurso esencial que servirá para descifrar los patrones que impulsan estas patologías y descubrir nuevos blancos terapéuticos. La nueva empresa podrá utilizar los datos derivados del mapeo de la diversidad genética de los TCR a escala masiva para impulsar el desarrollo de tratamientos de precisión destinados a pacientes que no tienen una gran variedad de tratamientos al alcance.
"Esta iniciativa nos permitirá desarrollar el atlas de TCR para enfermedades dependientes de células T más completo hasta el momento", afirmó el Dr. Hugo Hilton, el socio de Third Rock Ventures que está a cargo de la investigación y el desarrollo de la nueva empresa. "La capacidad de generar y analizar datos de esta magnitud de manera rápida no solo nos permitió identificar nuevos blancos terapéuticos, sino también impulsar nuestro programa de desarrollo de fármacos a una escala mayor de la que habíamos previsto".
La iniciativa se llevará a cabo en GigaLab, un laboratorio con tecnología avanzada de Parse dedicado a la generación de conjuntos de datos de secuenciación de ARN de células individuales a gran escala. Gracias a tecnología Evercode chemistry de Parse, el laboratorio GigaLab produce grandes volúmenes de datos de células individuales con una calidad excepcional y a un ritmo acelerado.
"Nuestra misión es brindar a los investigadores la posibilidad de formular preguntas cada vez más desafiantes", afirmó Charlie Roco, PhD, cofundador y director de tecnología de Parse Biosciences. "Este atlas de TCR pone de manifiesto la capacidad de GigaLab de generar datos de altísima calidad y a gran escala, lo que contribuye directamente al avance en el abordaje de enfermedades y acelera el desarrollo de nuevos tratamientos".
Acerca de Parse Biosciences
Parse Biosciences es una empresa mundial de ciencias biológicas cuya misión es acelerar el progreso de la salud humana y la investigación científica. Gracias a su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala y con una facilidad sin precedentes, se han hecho descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario.
Con tecnología desarrollada en la Universidad de Washington por los cofundadores Alex Rosenberg y Charles Roco, Parse ha recaudado más de 100 millones de dólares en capital y cuenta con aproximadamente 3000 clientes en todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select y una solución para el análisis de datos, Trailmaker™.
Parse Biosciences tiene su sede en el vibrante distrito de South Lake Union de Seattle, donde recientemente se ha ampliado a una nueva sede y un laboratorio de última generación. Para obtener más información, visite https://www.parsebiosciences.com/.
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.
Contacts
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455