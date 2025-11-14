Una empresa respaldada por Third Rock Ventures elige la plataforma GigaLab de Parse Biosciences para crear el atlas de TCR más exhaustivo sobre enfermedades autoinmunes comunes

SAN FRANCISCO Y SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Third Rock Ventures y Parse Biosciences anunciaron hoy una colaboración estratégica con el fin de crear un atlas inédito de cinco millones de receptores de células T (TCR). Para ello utilizarán la plataforma GigaLab de Parse Biosciences, y el proyecto será liderado por una empresa que forma parte de la cartera de Third Rock Ventures, que aún opera de forma confidencial ("modo stealth") y que desarrolla fármacos de precisión para enfermedades autoinmunes.

Este novedoso estudio tendrá como finalidad generar el conjunto de datos de TCR centrado en enfermedades autoinmunes dependientes de células T más exhaustivo del mundo, además de constituir un recurso esencial que servirá para descifrar los patrones que impulsan estas patologías y descubrir nuevos blancos terapéuticos. La nueva empresa podrá utilizar los datos derivados del mapeo de la diversidad genética de los TCR a escala masiva para impulsar el desarrollo de tratamientos de precisión destinados a pacientes que no tienen una gran variedad de tratamientos al alcance.

"Esta iniciativa nos permitirá desarrollar el atlas de TCR para enfermedades dependientes de células T más completo hasta el momento", afirmó el Dr. Hugo Hilton, el socio de Third Rock Ventures que está a cargo de la investigación y el desarrollo de la nueva empresa. "La capacidad de generar y analizar datos de esta magnitud de manera rápida no solo nos permitió identificar nuevos blancos terapéuticos, sino también impulsar nuestro programa de desarrollo de fármacos a una escala mayor de la que habíamos previsto".

La iniciativa se llevará a cabo en GigaLab, un laboratorio con tecnología avanzada de Parse dedicado a la generación de conjuntos de datos de secuenciación de ARN de células individuales a gran escala. Gracias a tecnología Evercode chemistry de Parse, el laboratorio GigaLab produce grandes volúmenes de datos de células individuales con una calidad excepcional y a un ritmo acelerado.

"Nuestra misión es brindar a los investigadores la posibilidad de formular preguntas cada vez más desafiantes", afirmó Charlie Roco, PhD, cofundador y director de tecnología de Parse Biosciences. "Este atlas de TCR pone de manifiesto la capacidad de GigaLab de generar datos de altísima calidad y a gran escala, lo que contribuye directamente al avance en el abordaje de enfermedades y acelera el desarrollo de nuevos tratamientos".

Acerca de Parse Biosciences

Parse Biosciences es una empresa mundial de ciencias biológicas cuya misión es acelerar el progreso de la salud humana y la investigación científica. Gracias a su enfoque pionero, que permite a los investigadores realizar secuenciación unicelular a una escala y con una facilidad sin precedentes, se han hecho descubrimientos revolucionarios en el tratamiento del cáncer, la reparación de tejidos, la terapia con células madre, las enfermedades renales y hepáticas, el desarrollo cerebral y el sistema inmunitario.

Con tecnología desarrollada en la Universidad de Washington por los cofundadores Alex Rosenberg y Charles Roco, Parse ha recaudado más de 100 millones de dólares en capital y cuenta con aproximadamente 3000 clientes en todo el mundo. Su creciente cartera de productos incluye Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select y una solución para el análisis de datos, Trailmaker™.

Parse Biosciences tiene su sede en el vibrante distrito de South Lake Union de Seattle, donde recientemente se ha ampliado a una nueva sede y un laboratorio de última generación. Para obtener más información, visite https://www.parsebiosciences.com/.

