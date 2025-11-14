-

Door Third Rock Ventures ondersteund stealth-bedrijf kiest voor Parse Biosciences GigaLab voor de ontwikkeling van de grootste TCR-atlas voor veelvoorkomende auto-immuunziekten

Belangrijke dataset beoogt het inzicht in immuungerelateerde ziekten te vergroten en de ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen

SAN FRANCISCO & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Third Rock Ventures en Parse Biosciences hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd om een ongekende atlas van 5 miljoen T-celreceptoren (TCR's) te creëren met behulp van het GigaLab-platform van Parse Biosciences. Het project wordt geleid door een stealth-portfoliobedrijf van Third Rock Ventures dat precisiemedicijnen ontwikkelt voor auto-immuunziekten.

Deze unieke studie zal's werelds grootste TCR-dataset genereren, gericht op T-celgemedieerde auto-immuunziekten. Deze dataset biedt een essentiële bron om ziekteveroorzakende immuunsignaturen te decoderen en nieuwe therapeutische targets te onthullen.

