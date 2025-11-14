Door Third Rock Ventures ondersteund stealth-bedrijf kiest voor Parse Biosciences GigaLab voor de ontwikkeling van de grootste TCR-atlas voor veelvoorkomende auto-immuunziekten
Door Third Rock Ventures ondersteund stealth-bedrijf kiest voor Parse Biosciences GigaLab voor de ontwikkeling van de grootste TCR-atlas voor veelvoorkomende auto-immuunziekten
Belangrijke dataset beoogt het inzicht in immuungerelateerde ziekten te vergroten en de ontwikkeling van geneesmiddelen te versnellen
SAN FRANCISCO & SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Third Rock Ventures en Parse Biosciences hebben vandaag een strategische samenwerking aangekondigd om een ongekende atlas van 5 miljoen T-celreceptoren (TCR's) te creëren met behulp van het GigaLab-platform van Parse Biosciences. Het project wordt geleid door een stealth-portfoliobedrijf van Third Rock Ventures dat precisiemedicijnen ontwikkelt voor auto-immuunziekten.
Deze unieke studie zal's werelds grootste TCR-dataset genereren, gericht op T-celgemedieerde auto-immuunziekten. Deze dataset biedt een essentiële bron om ziekteveroorzakende immuunsignaturen te decoderen en nieuwe therapeutische targets te onthullen.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455