Ananda Scientific e Benta sottoscrivono un protocollo relativo allo sviluppo dei trattamenti per il disturbo da stress post-traumatico

WILMINGTON, Delaware e LIONE, Francia--(BUSINESS WIRE)--Ananda Scientific Inc., un'azienda farmaceutica specializzata nello sviluppo di farmaci in fase clinica che promuove terapie innovative per disturbi neuropsichiatrici ad alto impatto, ha annunciato oggi la sottscrizione di un protocollo d'intesa (MOU) con Benta SAS. Il protocollo d'intesa esprime l'intenzione delle parti di esplorare una possibile collaborazione orientata all'accelerazione dello sviluppo e della futura disponibilità di un nuovo trattamento per il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) in Europa e nella regione di Medio Oriente/Nord Africa (MENA).

Il disturbo da stress post-traumatico è una patologia cronica e debilitante che interessa milioni di persone in tutto il mondo. Nonostante la sua notevole incidenza e l'impatto devastante su pazienti, famiglie e comunità, in più di vent'anni non sono stati approvati nuovi farmaci per il suo trattamento, evidenziando in tal modo un'esigenza medica critica non soddisfatta.

Contatto per i media:
Christopher B. G. Moore
Vicepresidente senior, Affari aziendali
Ananda Scientific Inc.
E-mail : media@anandascientific.com

Stephanie Sabra, Responsabile delle comunicazioni - richieste dei media
Benta SAS
E-mail: communication@benta-group.com

Rana Kateb, Consulente generale - richieste legali o relative alle transazioni
Benta SAS
E-mail: rana.kateb@benta-group.com

