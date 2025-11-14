Andersen Consulting samarbejder med TruScore

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annoncerer en samarbejdsaftale med TruScore, som styrker virksomhedens kompetencer inden for humankapital og hjælper kunder med at opbygge stærkere ledelsesteams og organisatoriske kulturer.

Truscore, der har hovedsæde i USA, specialiserer sig i at levere fuldt skræddersyede survey-hosting-løsninger, der gør det muligt for organisationer at gennemføre whitelabel-vurderingsordninger, der er skalerbare, sikre og tilpasset deres specifikke behov. TruScore tilbyder avancerede 360-graders feedbackløsninger og samarbejder med Fortune 500-virksomheder, ledelsesudviklingsfirmaer og uafhængige coaches om at designe og administrere deres egne vurderingsplatforme og -oplevelser.

"I nutidens dynamiske forretningsmiljø har organisationer brug for mere end blot en strategi – de har brug for stærk og robust ledelse for at kunne omsætte strategien til succes," siger Derek Murphy, CEO for TruScore. "Gennem dette samarbejde med Andersen Consulting kan vi få vores ekspertise inden for vurdering og udvikling ud til et bredere publikum og hjælpe kunder med at identificere og styrke det ledelsestalent, der er nødvendigt for at skabe vækst og transformation."

"Effektiv ledelse er afgørende for organisatorisk succes, især i dagens hastigt udviklende globale økonomi," siger Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO hos Andersen. "Samarbejdet med TruScore styrker vores evne til at levere databaserede indsigter og rammer for ledelsesvurdering, der hjælper kunder med at tilpasse medarbejdere til strategi, opbygge robuste ledelsesudviklingsstiger og opnå en bæredygtig konkurrencefordel."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder et omfattende udvalg af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hosAndersen Global, som leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og virksomhed på en global platform med over 44.000 fagfolk verden over og en tilstedeværelse på mere end 600 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdende firmaer globalt.

