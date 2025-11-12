Corpay Cross-Border成為BLAST官方外匯合作夥伴

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 企業支付領域的全球領導者Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY) 今日宣布，其跨國業務部（Cross-Border）已與全球競技娛樂公司BLAST達成多年合作協議。BLAST致力於為全球觀眾帶來精彩的娛樂體驗，並持續將電子競技、遊戲及其他新興競技形式推向新高度。根據協議，Corpay將成為BLAST的官方外匯合作夥伴。

基於此次合作，BLAST將利用Corpay Cross-Border的創新解決方案，有效降低日常營運中的外匯風險。此外，BLAST也將受益於Corpay屢獲殊榮的平台，透過平台的單一入口實現無縫的全球支付管理。

Corpay Cross-Border Solutions行銷長Brad Loder表示：「能夠成為電子競技領域的先鋒——BLAST的官方外匯合作夥伴，Corpay對此倍感興奮。此次合作是Corpay全球合作夥伴計畫發展歷程中的又一座重要里程碑，也標誌著我們正式進軍充滿活力的電子競技行業。我們相信，BLAST及其合作夥伴網路將受益於Corpay業界領先的跨國支付和貨幣風險管理解決方案。我們期待為BLAST提供支援，並為電子競技的持續全球發展做出貢獻。」

BLAST商務長Leo Matlock表示：「隨著BLAST不斷拓展全球業務版圖，與Corpay達成官方外匯合作夥伴關係，能夠確保我們高效地進行跨境和跨貨幣營運。其專長與創新支付解決方案將助力我們不斷擴大的國際賽事及合作夥伴網路，我們自豪於能夠成為他們進軍電競領域的合作夥伴，與體育及娛樂領域的其他同仁並肩同行。」

關於Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY)是一家全球性標準普爾500指數企業支付公司，致力於協助企業和消費者以簡單、可控的方式支付費用。Corpay的現代支付解決方案套件協助其客戶更好地管理與車輛相關的費用（如加油和停車）、旅行費用（如酒店預訂）和應付帳款（如向供應商付款），從而讓我們的客戶能夠節省時間並最終減少支出。Corpay Cross-Border是指由Corpay, Inc.擁有和經營的一組法律實體。

Corpay – 讓付款變得簡單。如欲瞭解更多資訊，請造訪：www.corpay.com。

關於BLAST

BLAST是一家全球性的競技娛樂公司，致力於為世界帶來頂級娛樂體驗，將電子競技、遊戲及其他新型競技形式推向全新高度。

BLAST以其令人驚豔的高品質製作、大膽創意和顛覆性的粉絲至上體驗，引領電競領域潮流。公司匯集了最頂尖的戰隊和最耀眼的超級巨星，在倫敦、新加坡、奧斯汀、里約熱內盧等世界頂級場館中，為榮耀和數百萬美元的巨額獎金而戰。

BLAST在哥本哈根（總部）、倫敦、柏林、孟買設有辦事處，紐約辦事處也即將成立。公司目前正與世界領先的遊戲發行商Epic Games、Valve、KRAFTON和Ubisoft合作，為熱門遊戲《火箭聯盟》、《要塞英雄》、《虹彩六號》、《絕地求生》、《Dota 2》和《絕對武力2》製作、推廣和交付電競內容。

*本文中的「Corpay」主要指Corpay, Inc.的跨國業務部（Cross-Border）：https://www.corpay.com/cross-border；查閱Corpay Cross-Border旗下所有成員公司的完整名單，請造訪：https://www.corpay.com/compliance。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。