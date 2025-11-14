Ananda Scientific y Benta firmaron un memorando a fin de impulsar tratamientos para el trastorno por estrés postraumático

WILMINGTON, Delaware y LYON, Francia--(BUSINESS WIRE)--Ananda Scientific Inc., una empresa especialista en desarrollo de fármacos en fase clínica que promueve terapias innovadoras para trastornos neuropsiquiátricos de alto impacto, anunció hoy la firma de un memorando de entendimiento (MOU) con Benta SAS. El memorando de entendimiento expresa la intención de las partes de explorar una posible colaboración centrada en acelerar el desarrollo y la futura disponibilidad de un nuevo tratamiento para el trastorno por estrés postraumático (PTSD) en Europa y la región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA).

El estrés postraumático es una enfermedad crónica e incapacitante que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de su elevada prevalencia y sus devastadores efectos en los pacientes, las familias y las comunidades, no se ha aprobado ningún nuevo medicamento para este trastorno en más de dos décadas, lo que pone de manifiesto una necesidad médica crítica que no ha sido cubierta.

Como parte de su línea de productos en desarrollo clínico, Ananda Scientific sigue avanzando con Nantheia™, un medicamento en fase de investigación que se está evaluando en ensayos clínicos para tratar el trastorno por estrés postraumático. Conforme a los términos del memorando de entendimiento, Ananda Scientific seguirá al frente de todos los aspectos del desarrollo clínico, mientras que Benta se centrará en aprovechar su experiencia en infraestructura y fabricación para respaldar el posible desarrollo, escalada y distribución regional del producto en Europa y la región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA) en el futuro.

“Este memorando de entendimiento representa un avance importante en nuestra misión de ofrecer terapias innovadoras para trastornos neuropsiquiátricos en los que los pacientes tienen opciones de tratamiento limitadas”, señaló Sohail Zaidi, director ejecutivo de Ananda Scientific Inc. “En el mundo, existe una necesidad urgente y cada vez mayor de contar con nuevas terapias para el trastorno por estrés postraumático. Con nuestro programa de desarrollo clínico para Nantheia™, estamos impulsando un candidato prometedor mediante una rigurosa evaluación clínica. Colaboraciones potenciales como esta pueden ayudar a garantizar que todo esté listo para la fabricación y distribución futuras”.

“En Benta, asumimos el compromiso de apoyar el avance de terapias transformadoras que puedan tener un impacto real en la vida de los pacientes”, afirmó Bernard Tannoury, presidente de Benta SAS (Francia). “Nos complace explorar oportunidades para aportar nuestras capacidades de fabricación y experiencia técnica en apoyo a los esfuerzos de Ananda Scientific por llevar tratamientos innovadores para el estrés postraumático a pacientes en Europa y la región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA)”.

El memorando de entendimiento destaca el interés compartido de ambas empresas en promover la atención de la salud mental mediante la innovación científica y el desarrollo de productos farmacéuticos de alta calidad destinados a mejorar los resultados en pacientes afectados por el estrés postraumático.

Acerca de Ananda Scientific Inc, EE. UU.

Ananda Scientific Inc. es una compañía biofarmacéutica especialista en desarrollo de terapias novedosas en fase clínica para trastornos neuropsiquiátricos. El principal proyecto de investigación de la empresa, Nantheia™, actualmente se está evaluando en ensayos clínicos para tratar el trastorno por estrés postraumático y otras indicaciones neuropsiquiátricas. Aprovechando tecnología de avanzada en administración de fármacos y una sólida cartera de productos clínicos, Ananda asume el compromiso de abordar las principales necesidades médicas no cubiertas mediante investigaciones clínicas rigurosas y alianzas globales.

Acerca de Benta SAS, Francia

Benta SAS es una empresa farmacéutica con sede en Francia que se especializa en el desarrollo, la fabricación y la distribución de productos farmacéuticos de alta calidad. La empresa colabora con los principales innovadores a nivel mundial para promover terapias de próxima generación y mejorar el acceso a tratamientos revolucionarios en múltiples áreas terapéuticas, con un enfoque cada vez mayor en Europa y la región de Oriente Próximo y Norte de África (MENA).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.