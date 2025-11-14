-

Un’impresa Third Rock Ventures operante in modalità stealth sceglie Parse Biosciences GigaLab per creare il più grande atlante TCR relativo a comuni malattie autoimmuni

Un importante dataset mira a trasformare la comprensione delle patologie immunomediate e ad accelerare la scoperta di nuovi farmaci

SAN FRANCISCO e SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Third Rock Ventures e Parse Biosciences annunciano l’inizio di una collaborazione strategica per realizzare un atlante senza precedenti di 5 milioni di recettori delle cellule T (TCR) utilizzando la piattaforma Parse Biosciences GigaLab. Il progetto è guidato da un’impresa del portafoglio Third Rock Ventures, attualmente operante in modalità stealth, che sviluppa farmaci di precisione per le malattie autoimmuni.

Questo studio, primo nel suo genere, genererà il più grande dataset al mondo delle malattie autoimmuni mediate dalle cellule T, offrendo una risorsa essenziale per decodificare le firme immunitarie responsabili della malattia e individuare nuovi bersagli terapeutici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishGermanFrenchItalian (Summary)

Contacts

Kaitie Kramer
kkramer@parsebiosciences.com | 858.504.0455

More News From Parse Biosciences

Riassunto: Parse Biosciences annulla la validità del brevetto di Scale Biosciences (oggi 10x Genomics)

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, fornitore leader di soluzioni accessibili e scalabili per il sequenziamento di singole cellule, ha annunciato oggi che il Tribunale distrettuale del Distretto del Delaware ha accolto la richiesta di Parse di una sentenza sommaria di annullamento del brevetto 11.634.752 di Scale Biosciences. Il Tribunale ha concluso che le rivendicazioni del brevetto 752 non erano valide a causa dell'assenza di una descrizione scritta e della mancanza di abilitazione....

Riassunto: Tempus entra a far parte della rete di fornitori di servizi certificati di Parse Biosciences

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, il leader nel sequenziamento scalabile e accessibile delle singole cellule, è lieta di accogliere Tempus come nuovo membro del suo Programma di fornitori di servizi certificati (CSP). Insieme, le società amplieranno l'accesso a cellule singole di alta qualità e scalabili, consentendo a Tempus di portare avanti le sue proposte multiomiche integrate. Lanciato nel 2024, il Programma CSP di Parse riunisce una comunità globale di fornitori di servizi prem...

Riassunto: Parse Biosciences amplia l'accesso globale certificando Single Cell Discoveries come fornitore di servizi

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences, il leader nel sequenziamento scalabile e accessibile di singole cellule, è lieta di accogliere l'azienda olandese Single Cell Discoveries come ultimo membro del suo Programma Certified Service Provider (CSP). Come fornitore certificato, Single Cell Discoveries estenderà l'accesso alla tecnologia delle singole cellule, abbinandola a un team dedicato unicamente alla scienza delle singole cellule per supportare i ricercatori a livello europeo e mondiale...
Back to Newsroom