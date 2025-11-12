Andersen Consulting stärkt sein Angebot im Bereich digitale Transformation durch Zusammenarbeit mit VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich digitale Transformation und Cybersicherheit durch die Zusammenarbeit mit dem Cloud-nativen Technologieunternehmen VaporVM mit Sitz in Dubai.

VaporVM wurde 2017 gegründet und unterstützt globale Unternehmen bei der digitalen Transformation durch integrierte Cloud-Services, DevOps, Cybersicherheit, Data Science und Anwendungsmodernisierung. Mit seinem Schwerpunkt auf Skalierbarkeit und Markteinführungsgeschwindigkeit arbeitet das Unternehmen mit Fortune-500-Unternehmen zusammen und nutzt deren Fachwissen und Automatisierung, um IT-Abläufe zu optimieren und digitale Ergebnisse zu beschleunigen.

„Bei VaporVM haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Unternehmen nicht nur bei der Einführung neuer Technologien zu unterstützen, sondern ihnen auch neue Möglichkeiten aufzuzeigen, wie diese Technologien für echte Transformationen genutzt werden können“, so Aqeel Asim, CEO und Gründer von VaporVM. „Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir diese Mission auf globaler Ebene ausweiten – indem wir unser Know-how in den Bereichen Cloud, Cybersicherheit und digitale Transformation in neue Märkte einbringen und Unternehmen zu messbaren Ergebnissen verhelfen.“

„In der heutigen Zeit gehen Reaktionsfähigkeit und Sicherheit Hand in Hand. Die Erfolgsbilanz von VaporVM in den Bereichen Cybersicherheit und Technologietransformation macht das Unternehmen zu einer wertvollen Erweiterung unserer Plattform“, sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Sie bringen Energie, Innovation und technischen Fokus in die dringendsten Herausforderungen der heutigen digitalen Infrastruktur ein.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie und KI-Transformation sowie Human Capital Solutions anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts-, Bewertungs-, Global-Mobility- und Beratungsexpertise auf einer globalen Plattform mit mehr als 44.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitglieds- und Partnerfirmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

