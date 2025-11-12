Venture Global et Mitsui annoncent la signature d’un contrat d’achat et de vente de GNL d’une durée de 20 ans

ARLINGTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Aujourd’hui, Venture Global, Inc. (NYSE : VG) et Mitsui & Co., Ltd. du Japon ont annoncé la signature d’un nouvel accord à long terme d’achat et de vente (SPA) de gaz naturel liquéfié (GNL). En vertu de cet accord, Mitsui achètera 1,0 million de tonnes par an (MTPA) de GNL à Venture Global pendant 20 ans, à compter de 2029.

« Venture Global est honorée d’annoncer son nouveau partenariat avec Mitsui, un leader éminent dans le secteur du GNL, afin d’accroître encore les flux de GNL américain vers le Japon et le marché mondial », déclare Mike Sabel, directeur général de Venture Global. « Cette collaboration entre nos deux entreprises renforcera la sécurité énergétique, améliorera la balance commerciale et approfondira les liens de longue date entre nos deux pays. Cet accord s’appuie sur nos relations de longue date avec les entreprises japonaises, et nous leur sommes profondément reconnaissants de leur confiance continue envers Venture Global. Nous sommes impatients de fournir du GNL de manière sûre et fiable pendant de nombreuses années. »

À propos de Venture Global

Venture Global est un producteur et exportateur américain de gaz naturel liquéfié (GNL) à bas prix, avec une capacité de production, de construction ou de développement de plus de 100 MTPA. Venture Global a commencé à produire du GNL dans sa première installation en 2022 et est aujourd’hui l’un des plus grands exportateurs de GNL aux États-Unis. Cette entreprise intégrée verticalement comprend des actifs sur toute la chaîne d’approvisionnement en GNL, notamment la production, le transport de gaz naturel, le transport maritime et la regazéification. Les trois premiers projets de l’entreprise, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG et CP2 LNG, sont situés en Louisiane, le long du golfe d’Amérique. Venture Global développe des projets de captage et de séquestration du carbone dans chacune de ses installations de GNL.

A propos de Mitsui

Mitsui & Co. est une société mondiale de commerce et d’investissement présente dans plus de 60 pays et régions, avec un portefeuille d’activités diversifié couvrant un large éventail de secteurs.

La société identifie, développe et fait croître ses activités en partenariat avec un réseau mondial de partenaires de confiance, notamment des entreprises de premier plan, en combinant ses atouts géographiques et intersectoriels afin de créer une valeur durable à long terme pour ses parties prenantes.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.mitsui.com/jp/en/.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Nous entendons que ces déclarations prospectives soient couvertes par les dispositions d’exonération relatives aux déclarations prospectives contenues dans l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié (l’« Exchange Act »). Toutes les déclarations, autres que celles relatives à des faits historiques, incluses dans le présent document constituent des « déclarations prospectives ». Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « avoir l’intention de », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « poursuivre », « cibler », « continuer », la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable.

Ces déclarations prospectives, qui sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses nous concernant, peuvent inclure des déclarations sur nos performances futures, nos contrats, nos stratégies de croissance anticipées et les tendances anticipées impactant nos activités. Ces déclarations ne sont que des prédictions basées sur nos attentes et projections actuelles concernant des événements futurs. D’importants facteurs pourraient entraîner un écart significatif entre nos résultats, notre niveau d’activité, nos performances ou nos accomplissements réels et les résultats, le niveau d’activité, les performances ou les accomplissements exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces facteurs comprennent notre besoin de capitaux supplémentaires importants pour construire et achever nos futurs projets et les actifs connexes, et notre incapacité potentielle à obtenir ce financement à des conditions acceptables, voire pas du tout ; notre incapacité potentielle à estimer avec précision les coûts de nos projets, et le risque que la construction et l’exploitation des gazoducs et des raccordements de gazoducs pour nos projets subissent des dépassements de coûts et des retards liés à l’obtention des autorisations réglementaires, aux risques de développement, aux coûts de main-d’œuvre, à l’indisponibilité de travailleurs qualifiés, aux risques opérationnels et à d’autres risques ; l’incertitude quant à l’avenir de la dynamique du commerce mondial, aux accords commerciaux internationaux et à la position des États-Unis sur le commerce international, y compris les effets des droits de douane ; notre dépendance envers nos EPC et autres entrepreneurs pour la réussite de nos projets, y compris l’incapacité potentielle de nos entrepreneurs à remplir leurs obligations contractuelles ; divers facteurs économiques et politiques, notamment l’opposition de groupes environnementaux ou d’autres groupes d’intérêt public, ou le manque de soutien des collectivités locales et des communautés locales requis pour nos projets, qui pourraient avoir un impact négatif sur l’obtention des permis, le calendrier ou le développement, la construction et l’exploitation de nos projets ; et les risques liés à d’autres facteurs abordés à la section « Point 1A. — Facteurs de risque » de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans tous les rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu’à la date de publication du présent communiqué de presse et reposent sur des hypothèses que nous jugeons raisonnables à cette date. Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs, sauf si la loi l’exige.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.