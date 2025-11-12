-

Andersen Consulting rafforza l'offerta per la trasformazione digitale attraverso la collaborazione con VaporVM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le sue capacità di trasformazione digitale e cybersicurezza con l'aggiunta dell'azienda collaboratrice VaporVM, società tecnologica cloud-native con sede a Dubai.

Fondata nel 2017, VaporVM aiuta le aziende globali a orientarsi nella trasformazione digitale mediante servizi cloud integrati, DevOps, cybersicurezza, scienza dei dati e modernizzazione delle applicazioni. Incentrata sulla scalabilità e velocità alla commercializzazione, l'azienda collabora con società Fortune 500 utilizzando le loro competenze settoriali e l'automazione per semplificare le operazioni informatiche e accelerare i risultati digitali.

“In VaporVM, siamo dedicati ad aiutare le aziende non solo ad adottare nuove tecnologie, ma anche a ripensare le potenzialità quando queste tecnologie vengono utilizzate per promuovere una trasformazione concreta”, ha dichiarato Aqeel Asim, CEO e fondatore di VaporVM. “La nostra collaborazione con Andersen Consulting ci consente di amplificare quella missione su scala globale, portando le nostre competenze di cloud, cybersicurezza e trasformazione digitale su nuovi mercati e consentendo alle organizzazioni di ottenere risultati misurabili”.

“Nel clima odierno, reattività e sicurezza vanno di pari passo. I risultati ottenuti da VaporVM in ambito di cybersicurezza e trasformazione tecnologica rendono l'azienda una valida estensione della nostra piattaforma”, ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Portano energia, innovazione e focus tecnico alle sfide odierne più urgenti in ambito di infrastrutture digitali”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità universale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 44.000 professionisti ed è presente in più di 600 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting arricchisce la sua piattaforma attraverso la collaborazione con Threon

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting approfondisce le sue capacità di trasformazione aziendale e digitale attraverso un Accordo di collaborazione con Threon, una società di consulenza con sede in Belgio nota per il suo sostegno di esecuzione strategica completo e pragmatico. Da più di 20 anni, Threon è un consulente affidabile per le organizzazioni che intendono trasformare grandi idee in un vero impatto commerciale. L'azienda riunisce le proprie competenze nella gestione strateg...

Andersen Consulting aggiunge la società collaboratrice Vivaldi

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting annuncia un accordo di collaborazione con Vivaldi, azienda di consulenza aziendale e di strategia del brand, rafforzando l'offerta della società in ambito strategico e di trasformazione aziendale. Fondata nel 1999, Vivaldi è conosciuta per il suo approccio alla convergenza di marchi, attività e tecnologia per mantenere la posizione di leadership dei propri clienti. Attiva negli Stati Uniti, in Europa e in America Latina, Vivaldi collabora con...

Andersen Consulting collabora con Acronotics per approfondire le capacità di trasformazione digitale basate sull'IA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting rafforza le sue risorse di trasformazione tecnologiche e aziendali attraverso un Accordo di collaborazione con Acronotics, azienda di consulenza digitale in rapida crescita con sede nel Regno Unito e una presenza negli Stati Uniti e in India. Come specialista nella trasformazione aziendale basata sull'intelligenza artificiale, Acronotics collabora con le aziende Fortune 500 per accelerare la trasformazione digitale utilizzando il potere dell'I...
Back to Newsroom